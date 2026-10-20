Sheinbaum admite diferencias con EU en negociación para reducir aranceles

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que persisten diferencias entre México y Estados Unidos en la negociación comercial y que aún no existe un entendimiento definitivo para reducir los aranceles estadounidenses, luego de que el Presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ambos países estaban próximos a un acuerdo.

Sheinbaum Pardo confirmó que las conversaciones avanzaron, pero señaló que siguen pendientes asuntos relacionados con los gravámenes estadounidenses y que el Gobierno de México no aceptará condiciones que afecten la economía nacional o el empleo.

“Estamos muy cerca, hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo los aranceles que tenemos. Todavía hay temas que no acabamos de resolver, porque queremos lo mejor para México, pero hay muy buena actitud del Gobierno de los Estados Unidos en este tema, así lo vemos, tanto de la Secretaría de Comercio como del área de tratados comerciales del Embajador”, afirmó.

Indicó que las pláticas con Washington buscan mejores condiciones para las exportaciones mexicanas, en particular en los sectores sujetos a aranceles estadounidenses, y acotó los límites de la negociación.

“Nosotros, pues, lo que pensemos que es benéfico para México. No podemos negociar, primero, nada que esté fuera de nuestra Constitución, de nuestras leyes y, segundo, algo que sepamos que va a afectar a la economía nacional o al número de empleos”, advirtió.

Entre los asuntos pendientes entre ambos gobiernos están los aranceles estadounidenses a los automóviles, al acero y al aluminio, pese a la vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Al ser cuestionada respecto al porcentaje de avance de las negociaciones, evitó dar una cifra y reiteró que los desacuerdos no fueron superados.

“Es difícil. Ha habido una muy buena actitud de tratar de llegar a un acuerdo y todavía hay temas en los que no nos ponemos de acuerdo y seguimos de manera importante en la mesa”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo agregó que las diferencias comerciales no impidieron mantener la colaboración bilateral en seguridad y en otros asuntos, e insistió en que cualquier entendimiento debe respetar la soberanía mexicana.

“Porque el que en algunas cosas tengamos diferencias, y además nosotros de manera muy firme defendemos a los mexicanos en Estados Unidos, por encima de todo, y obviamente la economía nacional y los empleos en México y el desarrollo del País, pero en general en todos los temas encontramos siempre la manera de llegar a acuerdos en el marco de la defensa de nuestra soberanía, de la integridad territorial, la confianza mutua y la coordinación sin subordinación”, expresó.

Trump no precisó una fecha para concretar el acuerdo comercial al que se refirió el lunes.