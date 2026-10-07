Sheinbaum admite injerencia de EU, pero no confirma pacto con ‘Los Chapitos’, que afirmó AMLO

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coincidió con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en que agencias de Estados Unidos realizaron acciones injerencistas en México, aunque evitó confirmar que hayan pactado con la organización conocida como “Los Chapitos” para secuestrar y trasladar a territorio estadounidense a Ismael Zambada García, “El Mayo”, en 2024.

Calificó como “muy interesante” la interpretación que expuso López Obrador en su libro Pueblo, pero estableció una diferencia entre los hechos documentados y las conexiones que el ex Mandatario formula para sostener que autoridades estadounidenses negociaron de manera clandestina con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Yo tengo que ser muy cuidadosa, pero soy Presidenta y tengo que cuidar la relación con Estados Unidos y con todo el mundo. El Presidente López Obrador ya dejó la Presidencia, él puede hablar más”, expresó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que su Gobierno se limitó a exponer los elementos que conoce respecto al traslado de Zambada García y de Joaquín Guzmán López a Estados Unidos, sin presentar como comprobada la negociación que su antecesor atribuye a las agencias estadounidenses.

“Aquí nosotros dijimos pruebas, hechos. Por ejemplo una buena parte de la familia de uno de los hijos del ‘Chapo’ fue recibida por Estados Unidos, así, recibido en la frontera, hecho, no interpretación”, afirmó.

Recordó que Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, presentó en una conferencia matutina una secuencia de hechos relacionados con la operación, y sostuvo que las conclusiones corresponden a quien analiza esa información.

“Entonces él hace esas conexiones en su libro”, dijo respecto a López Obrador.

En Pueblo, el ex Presidente acusa al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a agencias estadounidenses de pactar de forma clandestina y extraterritorial con los hijos de Guzmán Loera para secuestrar a Zambada García y trasladarlo en un avión particular a territorio estadounidense.

López Obrador sostiene que autoridades mexicanas no participaron en la operación y relata que, tras conocer lo ocurrido, pidió a la Fiscalía General de la República investigar el caso y establecer comunicación con autoridades estadounidenses.

El ex Presidente acusa que el traslado constituyó un acto injerencista y plantea que la operación detonó la confrontación criminal que se registró posteriormente en Sinaloa.

Sheinbaum Pardo coincidió con el señalamiento general respecto al comportamiento de las agencias estadounidenses y aseguró que ella misma cuestionó acciones que considera injerencistas.

“Yo lo he planteado en muchas ocasiones y considero que muchas de las acciones que se han tomado son injerencistas”, afirmó.

Sostuvo que cuando identifica una injerencia la señala públicamente, aunque debe preservar al mismo tiempo la relación diplomática con el Gobierno de Estados Unidos.

“Cuando sé que hay injerencia lo digo sin problema, yo también tengo que buscar mantener una relación diplomática y cuando no estamos de acuerdo lo decimos y hay un principio básico. El respeto a nuestra soberanía”, expresó.