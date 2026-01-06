Sheinbaum admite que EU tiene más elementos legales para intervenir en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la decisión de Estados Unidos de clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y al fentanilo como arma de destrucción masiva otorgaría al Gobierno de ese país más elementos legales para una eventual intervención en territorio nacional, aunque consideró que ese escenario no era inminente.

Durante la conferencia matutina de este 6 de enero, fue cuestionada respecto a si las nuevas políticas estadounidenses contra el opioide sintético podrían abrir la puerta a una incursión en México.

Ante la pregunta directa de si esa clasificación no daría más elementos al Gobierno de Estados Unidos para algún tipo de intervención, Sheinbaum Pardo respondió: “Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

En ese contexto, recordó que su administración impulsó reformas constitucionales con el objetivo de blindar la soberanía nacional frente a escenarios de intervención extranjera, en particular mediante modificaciones a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política.

Al leer parte del texto constitucional, señaló: “El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

Subrayó además que la Constitución prohíbe cualquier intervención externa en investigaciones o persecuciones sin autorización expresa del Estado mexicano y precisó que ese tipo de injerencias está tipificado como delito grave.

Enfatizó que la posición de su Gobierno frente a Estados Unidos combina la defensa de la soberanía con mecanismos de cooperación en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

Respecto a la relación bilateral en seguridad, Sheinbaum Pardo afirmó que México ha expresado al Gobierno de Estados Unidos su disposición para colaborar en el combate al tráfico de drogas bajo el principio de responsabilidad compartida.

“Al mismo tiempo manifestamos al Gobierno de los Estados Unidos nuestro deseo de colaboración, de cooperación, de que no llegue droga a Estados Unidos, pero también con responsabilidad compartida. A ellos les toca una parte y a nosotros nos toca otra parte”, señaló.

Destacó que la estrategia mexicana incluye acciones coordinadas contra el tráfico de drogas sintéticas.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el esfuerzo de su administración en materia de seguridad ha sido significativo y adelantó que en el próximo informe de seguridad, que será presentado el jueves, se reportaría una reducción adicional en los homicidios dolosos.

“En un año, tres meses, bajamos el homicidio doloso en 37 por ciento”, expuso al referirse a los resultados acumulados de su política de seguridad.

En la misma conferencia, se le preguntó a la Presidenta si existía preocupación en su Gobierno por las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la posibilidad de que se repitiera en México un escenario similar al de Venezuela tras la operación militar estadounidense en ese país.

En respuesta, Sheinbaum Pardo sostuvo que su administración optó por privilegiar el diálogo con Estados Unidos como vía principal para procesar las diferencias y atender la agenda común.

“Nosotros privilegiamos el diálogo por encima de todo. Tenemos nuestra posición, tenemos nuestros principios, pero buscamos el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos siempre y afortunadamente tenemos una muy buena comunicación”, dijo.

Explicó que existen canales permanentes de interlocución en materia de seguridad a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de las Fuerzas Armadas y de diversos esquemas de cooperación y coordinación con las autoridades estadounidenses.

Reiteró que la apuesta de su administración es mantener abiertos los canales institucionales para avanzar en acuerdos específicos, sin que ello implique coincidencia total con Washington.

“Privilegiamos siempre el diálogo. Repito, el diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo, pero privilegias el diálogo y vas avanzando en la cooperación y en la coordinación”, sostuvo.

Ante la insistencia de si consideraba cercana la posibilidad de que Estados Unidos actuara en México con base en el argumento del combate a organizaciones terroristas vinculadas al narcotráfico, Sheinbaum Pardo respondió de forma escueta.

A la pregunta de si veía lejano que pudieran cumplirse las palabras de Trump de que “hay que hacer algo con México”, la presidenta respondió: “Sí”, sin ofrecer detalles adicionales sobre los escenarios que analiza su Gobierno.