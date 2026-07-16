Sheinbaum admite que FGR debe revisar responsabilidad de Gertz por caso de ‘El Jando’

“Tiene que revisarlo la Fiscal, la Fiscalía ayer dio, pues, lo que ocurrió, tal cual ocurrió, y si hay alguna responsabilidad, pues tiene que determinarlo la propia Fiscalía”, manifestó.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que la Fiscalía informó, el 15 de julio, lo ocurrido en ese caso, y que corresponde a la propia dependencia establecer si hay responsabilidades.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si existe alguna responsabilidad del ex Fiscal Alejandro Gertz Manero por la identificación tardía de Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, como el piloto que trasladó a Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, hacia territorio estadounidense.

La detención

Indicó que existe la posibilidad de obtener una nueva declaración del piloto en Estados Unidos, País al que fue extraditado sin que en ese momento se supiera que había participado en el traslado del capo.

Sheinbaum Pardo recordó que Núñez Ojeda fue interrogado en México dentro del marco jurídico previo a su extradición y que, en esa diligencia, negó pertenecer al crimen organizado.

Refirió, sin embargo, que el tema central del caso continúa siendo la contradicción en la versión ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos, ya que en un inicio las autoridades estadounidenses negaron cualquier participación en el operativo, pero posteriormente se la atribuyeron.

“La información que dio el Gobierno de Estados Unidos, en su momento, a través del Embajador y de las visitas que se hicieron por parte de la Fiscalía a la revisión de aviones, que no habían tenido ninguna participación, al mostrar el avión como parte de un operativo del FBI, en una feria, pues hay una contradicción. Ese es el tema central, más allá de si se envió a esta persona que en su momento no se conocía que había sido el piloto de esa aeronave, y que después, con la fiscal se conoció que en efecto sí era ese piloto”, explicó.

Sheinbaum Pardo enfatizó que el interés del Estado mexicano es esclarecer si hubo participación de autoridades de Estados Unidos en territorio nacional sin la coordinación correspondiente con el Gobierno de México.

Reiteró la importancia de que cualquier actuación entre ambos países se realice con apego a los mecanismos de cooperación y respeto a la soberanía nacional.

“El elemento central de lo que hemos planteado es que si hubo participación de elementos de Estados Unidos en la entrega de estos dos presuntos delincuentes”, concluyó.

Al ser cuestionada sobre la actuación de Gertz Manero en la entrega del piloto vinculado al caso, expresó su respaldo a las investigaciones que realiza la FGR e indicó que será esa dependencia la encargada de continuar con las indagatorias y de informar sobre los avances conforme lo permitan las pesquisas.