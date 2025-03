Sheinbaum admite que plataforma de búsqueda de desaparecidos está desactualizada y tiene muchos problemas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que la plataforma de búsqueda de desaparecidos, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas (RNPDNO), no estaba actualizada y tenía “muchos problemas” relacionados con la misma, además de que indicó que buscaban que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales aportaran información.

Un día antes, el Colectivo Glorieta de las y los Desaparecidos, respaldado por alrededor de 200 organizaciones no gubernamentales, cuyos integrantes buscaban a sus familiares y allegados, se pronunció en contra del anuncio de un nuevo plan del Gobierno Federal contra dicha problemática, al considerar que estaba desactualizado.

A través de un comunicado, la agrupación expresó su preocupación debido a que, según ellos, el contenido de la propuesta presentada el 17 de marzo por Sheinbaum Pardo, reflejaba desconocimiento de los mecanismos de búsqueda vigentes.

”Hay una crítica ahí, dicen que no hay nada nuevo y que ya está, no, el objetivo es fortalecerlo porque mucho de lo que está ahí, la propia plataforma no está actualizada y hay muchos problemas relacionados con ella”, reconoció Sheinbaum Pardo.

”El objetivo es que las fiscalías estatales contribuyan con este esquema, la Fiscalía General de la República y todas las comisiones de búsqueda de los estados, entonces es fortalecer los mecanismos y nuevos mecanismos que estamos planteando”, aseguró.

”No lo hemos definido, probablemente a la Cámara de Senadores lo estaríamos enviando primero y son reformas legales a leyes secundarias”, sostuvo durante su conferencia de prensa.