Sheinbaum admite que su Gabinete de Seguridad avaló el envío de ‘El Jando’ a EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que integrantes del Gabinete de Seguridad participaron en la decisión de entregar a Estados Unidos a Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, cuando el detenido aún no había sido identificado como el piloto que trasladó a Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”, hacia territorio estadounidense.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, sostuvo que el Consejo de Seguridad Nacional realizó una indagatoria previa antes de autorizar el traslado del presunto integrante de la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa, junto con otros 25 detenidos considerados de alta peligrosidad.

“En esas reuniones, como lo comenté desde su momento, desde la primera entrega, participó directamente el Gabinete de Seguridad. No participé personalmente en esa reunión, y ellos hicieron una investigación muy exhaustiva de cada una de las personas que debían enviarse”, afirmó.

Defendió que la entrega, realizada en agosto de 2025, se fundamentó en la Ley de Seguridad Nacional y respondió a una evaluación de los riesgos que implicaba mantener a los detenidos en territorio mexicano.

“La decisión que toma el Consejo es para la protección de México, para mejorar la seguridad de nuestro País”, expresó.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo se produjeron luego de que la Fiscalía General de la República informó, este mismo miércoles, que fue hasta junio de 2026 cuando estableció que Núñez Ojeda fue el piloto que trasladó a Zambada García y a Joaquín Guzmán López desde Culiacán, Sinaloa, hacia Nuevo México, en Estados Unidos, el 25 de julio de 2024.

La dependencia precisó que esa participación se determinó mediante peritajes de voz y huellas dactilares localizados en las carpetas de investigación, casi un año después de que el detenido había sido enviado a Estados Unidos.

La FGR añadió que la entrega no extingue las indagatorias abiertas en México y que conserva grabaciones, peritajes y entrevistas para solicitar nuevas diligencias mediante los mecanismos de asistencia jurídica internacional.

Cuestionada respecto a por qué las autoridades desconocían ese dato al momento de la entrega, la Presidenta de la República remitió a la Fiscalía.

“Eso es lo que comenta la Fiscalía, ellos ya tendrán que dar más información sobre todo este caso”, señaló.

La Ley de Seguridad Nacional establece que el Consejo de Seguridad Nacional es presidido por la titular del Ejecutivo federal y coordina las acciones orientadas a preservar la seguridad del País.

El órgano lo integran Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación; Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, y Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina.

También forman parte Francisco Almazán Barocio, director general del Centro Nacional de Inteligencia, y Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República.

En el momento de la decisión, la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba a cargo de Juan Ramón de la Fuente Ramírez y la Fiscalía, de Alejandro Gertz Manero.

Núñez Ojeda fue detenido el 8 de febrero de 2025 en la Sindicatura de Jesús María, en Culiacán, tras un enfrentamiento con elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el que murió un militar y cinco resultaron heridos.

Al momento de su captura se identificó con un nombre distinto, y fueron pruebas periciales posteriores las que establecieron su verdadera identidad.

Un Juez federal decretó prisión preventiva oficiosa contra el piloto el 11 de febrero de 2025, y el día 18 del mismo mes un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez lo vinculó a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de fentanilo y clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Permaneció interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, hasta su entrega.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó, el 12 de agosto de 2025, que Núñez Ojeda figuraba entre los 26 presuntos delincuentes trasladados para ser juzgados en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, donde podría enfrentar hasta cadena perpetua.

Antes de ser entregado, el detenido negó sus vínculos con la organización criminal.

García Harfuch había señalado, el 24 de marzo de 2025, que “El Jando” tuvo participación en el traslado por la fuerza de “El Mayo” a Estados Unidos pero se retractó el 13 de agosto, cuando precisó que el piloto no había intervenido de manera directa, aunque confirmó que se trataba de un piloto privado y persona de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El 14 de julio de 2026, adelantó que la FGR presentaría un informe con los detalles de la entrega.

Con el expediente mexicano abierto y el piloto ya bajo jurisdicción estadounidense, las diligencias que requiera la Fiscalía para esclarecer el traslado de Zambada García deberán tramitarse mediante los mecanismos de cooperación jurídica entre ambos países.