Sheinbaum advierte a gasolineros por alza de precios pese a subsidio de $5 mil millones semanales al IEPS

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que el Gobierno Federal deja de percibir más de 5 mil millones de pesos por semana como consecuencia de la reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a gasolinas y diésel, medida aplicada para contener el alza de precios ante el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales.

Durante la conferencia mañanera celebrada en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo explicó que el precio del crudo se incrementó de 60 a más de 100 dólares por barril, situación que obligó al Gobierno federal a activar el mecanismo de reducción del IEPS.

Señaló que, sin ese apoyo fiscal, el precio de la gasolina Magna podría ubicarse en torno a los 33 pesos por litro, por lo que el subsidio equivale a cerca de 9 pesos por litro.

“En una semana lo que está dejando de percibir el Gobierno por impuesto de IEPS son más de 5 mil millones de pesos en una semana”, afirmó.

Precisó que, si bien Pemex obtiene ingresos adicionales por sus exportaciones de crudo ante los precios internacionales elevados, esos recursos no alcanzan a compensar el total del subsidio.

Según su explicación, la empresa productiva del Estado percibe alrededor de 3 mil millones de pesos adicionales por ese concepto, lo que reduce el impacto neto del subsidio a aproximadamente 2 mil millones de pesos semanales.

Sheinbaum Pardo arremetió contra los empresarios gasolineros que han elevado sus precios pese al acuerdo voluntario suscrito con el Gobierno Federal para mantener la gasolina Magna en 24 pesos o menos por litro.

“No puede ser que haya gasolineros que, de manera tramposa, estén subiendo el precio a pesar de que se está dando el apoyo para que no suba tanto el precio ni de la gasolina magna ni del diésel”, reclamó.

Instruyó a la Procuraduría Federal del Consumidor a reforzar de inmediato la supervisión de las estaciones de servicio en todo el País, con facultades para exhibir públicamente a quienes incumplan e incluso aplicar sanciones.

En la misma conferencia, Iván Escalante, titular de la Profeco, informó que ese organismo realizará un monitoreo “mucho más amplio” de los precios de la gasolina regular en todo el territorio nacional.

Escalante reportó que el precio promedio nacional de la gasolina regular al 3 de abril de 2026 fue de 23.70 pesos por litro, y señaló que los precios de venta que maneja Pemex a las estaciones se han mantenido sin variación, por lo que los gasolineros carecen de argumentos para incrementar sus tarifas al público.

Enumeró estaciones de distintas cadenas comerciales con precios elevados, entre ellas una de OxxoGas en Aguascalientes, Aguascalientes, que vendía el litro a 24.99 pesos con un margen de ganancia de 2.85 pesos por litro, por encima del límite acordado de dos pesos.

También identificó casos similares en estaciones ubicadas en Corregidora, Querétaro; Hunucmá, Yucatán; Gómez Palacio, Durango; Culiacán, Sinaloa; Torreón, Coahuila; Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; e Ignacio de la Llave, Veracruz.

La Presidenta anticipó que las estaciones que no respeten el acuerdo de precio podrán ser señaladas mediante lonas visibles instaladas en sus instalaciones, mecanismo que ya se había empleado en ocasiones anteriores, además de quedar expuestas a sanciones formales por parte de la Profeco.