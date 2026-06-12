Sheinbaum advierte que apostar contra México ‘siempre va a ir mal’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la victoria de la Selección Mexicana de Futbol ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial de Futbol 2026, y advirtió que quienes apuestan en contra de México sufren las consecuencias en todos los ámbitos de la vida.

Durante la conferencia mañanera, a la que llegó aplaudiendo y vestida de verde, afirmó que el triunfo confirmó una vez más la fortaleza del País.

“Al que apuesta en contra de México siempre le va a ir mal, le va a ir mal en la cancha, le va a ir mal en la política, le va a ir mal en la vida”, declaró.

Sheinbaum Pardo describió la noche del partido como una celebración masiva que desbordó las principales plazas públicas del País.

“El Zócalo fue una cosa, pero igual en todas las plazas de las ciudades, el Ángel, una alegría de verdad”, expresó.

Reconoció no haber estado presente en Palacio Nacional durante el partido, pero señaló que su esposo le transmitió la magnitud de la euforia colectiva.

“Me dijo ‘nombre, los gritos en el Zócalo, una cosa, que se veía a la hora del gol por todos lados’”.

Calificó la jornada como una “felicidad enorme” y extendió un mensaje de reconocimiento a la población.

“Felicidades a todo el pueblo de México, a todas y todos los mexicanos, una felicidad enorme”, afirmó.

También destacó el ambiente dentro del Estadio Ciudad de México durante la interpretación del Himno Nacional y la canción popular “Cielito Lindo”.

El triunfo de México por marcador de 2-0 recibió también reconocimiento diplomático.

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, publicó en redes sociales un mensaje de felicitación desde la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, donde estuvo acompañado por su esposa, Alina Arias.

“Hoy comienza la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más grande de la historia. Mientras celebramos el hermoso juego que une a nuestras tres naciones, también celebramos la cooperación, la amistad y el propósito compartido que ayudan a hacer de esta la Copa Mundial más segura y memorable de la historia”, escribió Johnson.

Calificó como un privilegio haber asistido al estadio que acoge, por primera vez en la historia, tres ceremonias inaugurales de Copas del Mundo.

A las felicitaciones se sumó Cameron MacKay, Embajador de Canadá en México, quien reconoció también el desempeño de Sudáfrica.

“Felicito a la Selección Mexicana por su triunfo de hoy. Asimismo, reconozco a Sudáfrica. Tras 16 años, verlos competir nuevamente inspira”, publicó en redes sociales.