Sheinbaum advierte que injerencia extranjera puede anular elecciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que una elección en México puede ser anulada si se demuestra que una intervención extranjera modificó el resultado, luego de denunciar la operación en el País de redes internacionales de propaganda política.

Sostuvo que esas estructuras recurren a financiamiento, medios digitales, influencers, compra de cuentas con numerosos seguidores y perfiles automatizados para amplificar contenidos políticos e incidir en la opinión pública.

“Son redes internacionales que han influido en las elecciones de otros países. En las leyes mexicanas ya quedó establecido que una elección puede anularse en caso de demostrarse una intervención extranjera que implique la modificación del resultado de la elección”, afirmó.

Sheinbaum Pardo explicó que la razón de esa disposición consiste en impedir que actores externos intervengan en las decisiones electorales del País, y sostuvo que corresponde exclusivamente a los mexicanos definir sus gobiernos.

La Presidenta retomó el tema tras ser cuestionada respecto a redes internacionales vinculadas con actores políticos mexicanos, y señaló a La Derecha Diario como uno de los medios digitales que, según dijo, participan en ese esquema.

“Hemos estado denunciando aquí en la mañanera y en su momento también Luisa con Derecho de Réplica, se construyen en redes a partir del dinero y de las relaciones a nivel internacional”, sostuvo.

Acusó que ese medio y otras estructuras difunden noticias falsas y opiniones contra su Gobierno, y que utilizan cuentas con un gran número de seguidores para multiplicar sus mensajes.

“Ellos abiertamente, abiertamente han publicado y publican permanentemente noticias, la mayoría de ellas falsas u opiniones, basadas en noticias que no son reales en contra de la Presidenta de México o del Gobierno de México”, afirmó.

Sheinbaum Pardo detalló que algunas cuentas originalmente dedicadas a temas ajenos a la política son adquiridas para aprovechar las audiencias que ya habían acumulado y posteriormente comenzar a difundir contenidos políticos.

También sostuvo que esas redes emplean perfiles falsos e inteligencia artificial para ampliar el alcance de determinados mensajes y aprovechar el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas digitales.

Añadió que la repetición de contenidos puede terminar por construir percepciones que no corresponden necesariamente con la realidad, y puso como ejemplo las publicaciones respecto al abasto de medicamentos.

Diferenció las opiniones individuales, protegidas por la libertad de expresión, de las redes coordinadas que, según señaló, utilizan recursos y mecanismos digitales para amplificar contenidos.

“Ya no es solamente la persona que da su opinión, que hay libertad de expresión y pueden decir lo que deseen, sino las redes que se generan a partir de esto, que son esquemas demostrados que se han utilizado en otros lugares y que se utilizan en México”, afirmó.