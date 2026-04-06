Sheinbaum advierte que recursos del Gobierno no son ilimitados ante demandas de transportistas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que el Gobierno de México no cuenta con recursos ilimitados para atender las demandas económicas del sector transportista, en medio de amenazas de bloqueos carreteros convocados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional Transportista para este lunes.

Sheinbaum Pardo atribuyó los llamados a los cierres de vías a un grupo reducido de dirigentes.

“Algunos líderes, tres o cuatro líderes realmente de algunas organizaciones que son los que están promoviendo pues el cierre de las carreteras y no es que haya cerrazón por parte del Gobierno de México, no es que no hayamos apoyado, sino que también pues los recursos que tenemos no son infinitos como para poder apoyar a los montos que ellos quieren”, declaró.

Reveló que entre las peticiones del sector figuran demandas de alta complejidad, como la exclusión del maíz y otros granos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Sheinbaum Pardo señaló que esas exigencias se atienden a través de la Secretaría de Economía, si bien reconoció que su cumplimiento resulta considerablemente más difícil.

Ante la pregunta de si en la movilización existen motivaciones políticas, respondió que hay personas vinculadas a partidos políticos entre quienes impulsan las movilizaciones y dejó que la ciudadanía extrajera sus propias conclusiones.

Pese al anuncio de un paro indefinido en 20 entidades del País, las principales autopistas del Valle de México amanecieron sin bloqueos este 6 de abril.

La caseta de cobro número 7 San Marcos, sobre la autopista México-Puebla, registró baja afluencia vehicular y ninguna presencia de manifestantes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional se desplegaron en puntos como la caseta de Tlapan, en la autopista México-Cuernavaca, y en la caseta San Cristóbal, de la autopista México-Pachuca, sin que se reportaran incidentes.

En la autopista México-Toluca, manifestantes levantaron las plumas de cobro y permitieron el paso de vehículos sin pago, sin llegar a bloquear la vía.

Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de la ANTAC, confirmó que el paro nacional se concentraría en el centro y norte del País, con presencia en carreteras pero sin bloqueos en el Valle de México.

Chumacero cuestionó el comunicado emitido el 5 de abril por la Secretaría de Gobernación, en el que esa dependencia afirmó haber mantenido diálogo con los inconformes y negó que existieran razones para manifestarse.

La representante de la ANTAC aseguró que dicho comunicado minimiza la problemática del transporte pesado, y citó entre 30 y 40 robos diarios a transportistas en las carreteras del País como evidencia de la gravedad de la situación.

Las principales cámaras del sector, entre ellas la Confederación de Cámaras Industriales de México, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga y la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo, emitieron el 5 de abril un comunicado conjunto en el que se deslindaron del paro y llamaron al diálogo institucional como vía para resolver los conflictos del sector.

Las organizaciones firmantes advirtieron que los bloqueos carreteros afectan directamente las cadenas de suministro, la movilidad ciudadana y la estabilidad económica nacional, en particular durante el periodo vacacional de Semana Santa, cuando la circulación de personas y mercancías se intensifica.

La ANTAC respondió a ese deslinde con una acusación de traición, al señalar que las cámaras firmantes representan intereses del transporte empresarial y no a los operadores en carretera.

La organización sostuvo que la movilización es la respuesta de miles de transportistas que, según expresó, ya no están dispuestos a seguir poniendo los muertos mientras otros administran discursos.