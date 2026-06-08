Sheinbaum advierte que vendrán más noticias ‘falsas’ sobre retiro de visas a gobernadores

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que son falsas las versiones sobre la cancelación de visas a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y advirtió que vendrán más informaciones de ese tipo, impulsadas por sectores de la ultraderecha estadounidense en coordinación con la ultraderecha mexicana, con el objetivo de dañar la relación bilateral y afectar al Gobierno de México.

Ante los cuestionamientos periodísticos sobre los reportes que señalan la cancelación del documento migratorio a ambos mandatarios de Morena, descartó que el Presidente Donald Trump utilice esos medios para filtrar ese tipo de información y atribuyó las versiones a sectores que buscan construir una narrativa de persecución.

“Tienen el objetivo de construir una narrativa de que el Gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a gobernadores. Qué bueno que salió esta información porque una de las instituciones del Gobierno de Estados Unidos dice que no existe tal permiso para estos dos gobernadores”, afirmó.

Sheinbaum Pardo señaló que la campaña de desinformación tiene una doble motivación política: incidir en las elecciones de noviembre de 2026 en Estados Unidos y debilitar al Gobierno de México de cara a 2027.

“Yo creo que esto va a seguir y hay que estar muy atentos, porque lo quieren utilizar para su elección de noviembre de este año y también quieren afectar al Gobierno de México con vistas del 2027”, sostuvo.

Pese a las negativas de la Presidenta de la República, fuentes del Departamento de Estado confirmaron al semanario ZETA de Tijuana, el 3 de junio, que las visas de Durazo Montaño y Villarreal Anaya se encuentran efectivamente revocadas en el sistema, y precisaron que ambos mandatarios conservan físicamente sus documentos migratorios porque no han intentado cruzar a territorio estadounidense.

Con ese par de casos, suman ya tres los gobernadores morenistas con visa cancelada por la administración de Trump, luego del precedente establecido por la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó la cancelación de la suya en mayo de 2025.

Sheinbaum Pardo también defendió la fortaleza de la relación entre su Gobierno y la ciudadanía, al proyectar un video de su gira a Veracruz donde un adulto mayor le expresó: “estamos aprendiendo ahora a vivir con ustedes”.

“¿Qué hay más poderoso que eso? Nada. Es, de verdad, se me salieron las lágrimas, no puede haber más unión entre un Gobierno y su pueblo que lo que existe en México”, expresó.

Añadió que la relación bilateral con Washington se mantiene en buenos términos y recordó que el Secretario de Marina se reunió recientemente con la Guardia Costera estadounidense para coordinar el cuidado de los mares.