Sheinbaum afirma que Cuauhtémoc Cárdenas debió ser reconocido Presidente en 1988

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano este miércoles y afirmó que al político le correspondía el triunfo en la elección presidencial de 1988. “Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”, escribió la Mandataria nacional en redes sociales.

Sheinbaum Pardo calificó como fundamental el papel de Cárdenas Solórzano en la historia contemporánea del País y sostuvo que en 1988 encabezó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Respecto a esa elección, la Presidenta escribió: “Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como Presidente, marcó el inicio de la transformación democrática”. La Mandataria también se refirió al origen familiar del político. Según su mensaje, como hijo del General Lázaro Cárdenas del Río supo honrar ese legado con una trayectoria congruente, siempre fiel a la defensa de la soberanía nacional y las causas sociales. Añadió que su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para la nación.

Al final de su mensaje, Sheinbaum Pardo envió condolencias a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, hijos del político, así como a su familia, amigos y seres queridos. “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México”, concluyó. Cárdenas Solórzano murió este 28 de octubre a los 92 años de edad. Fue Gobernador de Michoacán del 15 de septiembre de 1980 al 14 de septiembre de 1986, impulsó la fundación del Partido de la Revolución Democrática tras la elección de 1988 y contendió por la Presidencia de la República en 1988, 1994 y 2000.