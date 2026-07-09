Sheinbaum afirma que la amistad no está por encima de la ley, en caso de ex director de Pemex

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que ni la amistad ni los cargos públicos están por encima de la ley, al referirse al proceso penal contra Víctor Rodríguez Padilla, ex director de Petróleos Mexicanos, acusado de violencia familiar y violencia vicaria.

Durante la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional, señaló que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de Morelos determinar lo que proceda tras la denuncia presentada por la esposa de Rodríguez Padilla, María Felicia Jiménez Martínez.

“En ese caso, como en todos, eso es muy importante: ni la amistad ni los cargos están por encima de la ley, esa siempre ha sido nuestra posición y así vamos a actuar siempre”, afirmó.

Sostuvo que el video difundido por la víctima en redes sociales evidencia una agresión por parte del ex directivo petrolero.

“Todos vimos un video que subió la víctima a las redes sociales, en donde es evidente que hay violencia por parte de Víctor”, declaró.

Rodríguez Padilla fue detenido después de que se difundiera el material donde se le observa empujar, jalar del cabello y golpear a su esposa, hechos ocurridos en una casa de fin de semana en Emiliano Zapata, Morelos.

Una Jueza le dictó prisión preventiva por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria, por lo que permanece recluido en el Penal de Atlacholoaya, en Morelos, mientras enfrenta el proceso.

Sheinbaum Pardo señaló que la actuación de las autoridades debe regirse por la ley, sin privilegios derivados de vínculos personales o responsabilidades públicas.

“Eso que procede debe determinarlo la Fiscalía de Morelos, que es donde se presentó la denuncia”, expresó.

Diferenció ese caso del relacionado con el Senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que el Tribunal Electoral de Michoacán determinara que el Legislador incurrió en violencia política de género contra Grecia Quiroz, Alcaldesa de Uruapan.

Recordó que el Senador no comparte esa resolución, pues sostiene que sus expresiones no estuvieron relacionadas con la condición de mujer de Quiroz.

“Él no está de acuerdo, plantea que no fue por la situación de ser mujer, fue una opinión que él tenía”, explicó, quien subrayó que corresponde a las autoridades competentes resolver ese expediente.

“Como siempre, nosotros vamos a defender siempre, siempre, en cualquiera de los casos, ese ha sido mi actuar a lo largo de la vida, estar con las víctimas y con la justicia”, agregó.