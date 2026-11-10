Sheinbaum afirma que la FGR no tiene información respecto a carpetas por corrupción en el INE

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, todavía no tenía información respecto a la posible apertura de carpetas de investigación por los presuntos actos de corrupción denunciados en el Instituto Nacional Electoral, pese a que ya se presentaron denuncias penales por esos señalamientos.

Relató que consultó de manera directa a Godoy Ramos la mañana de este martes, luego de que se le preguntara si la Fiscalía había iniciado indagatorias por las irregularidades atribuidas al organismo electoral.

Explicó que a las reuniones del Gabinete de Seguridad asiste normalmente el titular de la Agencia de Investigación Criminal y que la titular de la FGR acude con una periodicidad que depende de su agenda, en ocasiones una vez a la semana y en otras cada 15 días.

“Y hoy le pregunté y todavía no tenía información”, respondió la Presidenta, quien añadió que la institución debe realizar sus propias investigaciones “para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo”.

Los señalamientos se refieren a presuntas irregularidades en contrataciones del INE, en particular en la adquisición de materiales y documentación para los procesos electorales.

Según reveló en exclusiva el diario Reforma, entre las empresas mencionadas en esos señalamientos están Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo CEC y Comercializadora JVIYL, vinculadas con contratos para la elaboración y el suministro de materiales electorales.

Sheinbaum Pardo también fue cuestionada respecto a la asistencia del consejero del INE Jorge Montaño al informe de Gobierno del Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, celebrado el 8 de noviembre.

Consideró que corresponde a los integrantes del organismo pronunciarse al respecto.

“No, bueno, pues ya que ellos comuniquen”, expresó.

El consejero difundió fotografías con el Senador de Morena José Sabino Herrera Dagdug y con el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Diego de la O Cetina, además de un video en el que promocionó el informe del Gobernador y que después retiró de sus redes sociales.

El episodio ocurrió en medio de los reiterados deslindes entre la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y Morena.