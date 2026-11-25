La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, nunca fueron liberadas, luego de que la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó la suspensión provisional que le permitía disponer de los recursos de sus tres pensiones. “Nunca se descongelaron las cuentas, lo que él solicitó a un juzgado es que pudiera recibir su pensión pero las cuentas seguían congeladas y entiendo que la UIF por mecanismo presenta un recurso de inconformidad y el Juez en esta ocasión le da la razón a la UIF y él como cualquier otra persona tiene derecho a impugnar también esta decisión”, declaró El periodista Arturo Ángel aclaró que las cuentas relacionadas con las pensiones de Rubén Rocha Moya sí se descongelaron y recuerda que hasta la UIF lo confirmó en un comunicado.





La presidenta Claudia Sheinbaum se EQUIVOCÓ esta mañana al decir que las cuentas de Rubén Rocha no fueron descongeladas y ahora congeladas.Claro que hubo un descongelamiento parcial ahora revocado. Por ahí pasan las pensiones..Y por eso el asunto involucró a la UIF.¿Pruebas? https://t.co/ELSrI2mYH5 — Arturo Ángel (@arturoangel20) November 25, 2026





El 13 de noviembre, la Secretaría de Hacienda difundió un comunicado en la que explicaba los alcances de la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. “La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del Issste, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones”, explicó. “Se precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”.









Con la nueva resolución del TFJA, que se difundió la noche del martes 24 de noviembre, quedó sin efecto el acuerdo del 5 de noviembre, mediante el cual se había ordenado liberar de forma temporal esos recursos. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso un recurso de reclamación ante el tribunal y argumentó que permitir el acceso a los fondos afectaría el orden público y el interés social, planteamiento que los magistrados respaldaron. El bloqueo abarca los recursos ya depositados y los depósitos futuros de las tres pensiones que percibe el Gobernador con licencia: una de viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social y una por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Según su declaración patrimonial de 2025, la UAS le deposita 731 mil 647 pesos al año, el IMSS 490 mil 626 pesos anuales y el Issste 316 mil 102 pesos al año, para un total de un millón 538 mil 375 pesos anuales. La defensa de Rocha Moya pidió a los magistrados una cuenta exclusiva para recibir esos pagos y, de manera alterna, el retiro de una cantidad periódica para cubrir gastos básicos, pero ambas solicitudes fueron rechazadas, por lo que el congelamiento se mantiene sin excepciones.







