Sheinbaum afirma que no ha hablado con Rocha Moya desde la solicitud de extradición de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró durante su conferencia matutina que no ha sostenido una conversación personal con Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa, desde que Estados Unidos presentó la solicitud provisional con fines de extradición en su contra a finales de abril de 2026.

Evitó confirmar si Rocha Moya regresará al cargo, después de que su propia administración ha insistido en que no existen pruebas en su contra.

“Personalmente no he hablado con él, hablé el primer día, cuando salió esta solicitud de Estados Unidos, después no he hablado con él, y vamos a esperar —sobre su posible regreso—, no nos adelantemos”, declaró.

Explicó que, respecto al caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, la Fiscalía General de la República continúa con sus propias investigaciones derivadas de la solicitud de Estados Unidos.

“De todo ello va muy avanzada la Fiscalía, nos ha dado alguna información, no toda y le hemos pedido que lo informe al pueblo de México”, afirmó.

Sheinbaum Pardo señaló que su Gobierno no ha recibido pruebas de los señalamientos por parte de las autoridades estadounidenses desde que la Fiscalía de Distrito Sur de Nueva York presentó la acusación contra Rocha Moya.

Sobre el plazo marcado en el tratado de extradición para este tipo de casos, indicó que no es aplicable porque dicho plazo no está contemplado en la Constitución de Sinaloa, por lo que el propio Rocha Moya tendrá que tomar sus propias decisiones mientras se siguen esperando las pruebas de parte de Estados Unidos.

“Como hemos dicho, nosotros no vamos a cubrir a nadie, eso es muy importante, pero tampoco vamos a acusar a nadie sin pruebas. Y para eso hay una institución que se encarga de ello, que es la Fiscalía General de la República”, añadió.

Recordó que en el momento en que se dio a conocer la acusación estadounidense, pidió a Rocha Moya que saliera a aclarar su situación pública, ante lo cual el funcionario presentó un comunicado.