Sheinbaum afirma que salida de Gertz de FGR fue ‘acordada’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue acordada conjuntamente y que el ex Fiscal cumplió su periodo al frente de la institución.

“Yo pienso que se cumplió un periodo e inicia otro, lo acordamos conjuntamente. Entonces mis respetos, mi reconocimiento al Fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa”, declaró durante su conferencia de prensa matutina.

Cuestionada respecto a si Gertz Manero mostró resistencia para concluir su ciclo, Sheinbaum Pardo negó que existiera oposición.

“No, pues él va, acepta irse a una embajada, inicia una nueva etapa que tiene que concluir con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del Fiscal”, respondió.

Al preguntársele si aceptar una embajada constituye una causa grave para dejar el cargo, la Mandataria nacional evitó profundizar en el tema y destacó el desempeño del ex titular de la FGR.

“Yo creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y el que él acepta irse a una embajada y ahora pues está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el Senado”, expresó.

Sheinbaum Pardo indicó que Ernestina Godoy Ramos se desempeña como Fiscal General interina mientras se lleva a cabo el proceso de designación en el Senado de la República.

Asimismo, la Presidenta señaló que buscará fortalecer la coordinación con la nueva administración de la FGR, sin vulnerar la autonomía de la institución de procuración de justicia.

“Lo dije aquí el viernes creo que fue, creo yo que es importante, manteniendo la autonomía de la Fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación”, agregó.