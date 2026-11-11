Sheinbaum afirma que su Gobierno no tiene información de que Taddei haya salido de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su Gobierno no cuenta con información de que la ex presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, ni el empresario Alfredo Hernández Casillas hayan salido del País, en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en contrataciones electorales millonarias.

Explicó que consultó al Instituto Nacional de Migración respecto a la situación de ambos, pero que esa dependencia le respondió que los registros migratorios no pueden hacerse públicos. “Bueno, esa es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del País, ni mucho menos”, afirmó.

Al insistírsele respecto a la respuesta del INM, señaló que la dependencia invocó la protección de los datos personales y reiteró que no dispone de registros sobre la salida de ninguno de los dos.

“Sí, lo que pasa es que ellos me contestan, pues que es información que no se puede hacer pública por ser, pues, un asunto personal, privado. Pero no tenemos ninguna información, lo puedo decir, de que ella haya salido del País, ni tampoco el empresario”, sostuvo.

Las declaraciones ocurrieron después de que Taddei Zavala se separó de la presidencia del INE para permitir el desarrollo de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en las contrataciones del organismo electoral.

Sheinbaum Pardo ha señalado que un grupo de proveedores obtuvo contratos por más de 2 mil millones de pesos desde 2014 para suministrar materiales electorales al INE y a organismos públicos locales electorales.

La Presidenta solicitó que la Auditoría Superior de la Federación investigue esas contrataciones y que, en caso de encontrar posibles delitos, intervenga la Fiscalía General de la República.

También sostuvo que la revisión debe abarcar las adjudicaciones realizadas en administraciones anteriores y no limitarse al periodo de Taddei Zavala al frente del organismo electoral.