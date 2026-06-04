Sheinbaum agradece respaldo de AMLO y reafirma defensa de soberanía nacional

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció desde Palacio Nacional, el apoyo expresado por el ex Mandatario Andrés Manuel López Obrador en una carta que publicó el miércoles y aseguró sentirse “muy tranquila” ante la coyuntura política nacional e internacional.

“Le agradezco enormemente, de verdad, el apoyo, y lo que dice de mí, la verdad”, expresó.

También rechazó que exista división dentro de su movimiento político.

“¿Qué quisieran los adversarios? Que nos separáramos, que hubiera división al interior de nuestro movimiento”, reclamó.

Sheinbaum Pardo calificó el momento que atraviesa México como de “definición” y señaló que la carta de López Obrador está vinculada a la defensa de la soberanía nacional frente a lo que describió como una ofensiva de la derecha internacional.

En ese sentido, también agradeció al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por haberse referido a ella en términos favorables en diversas ocasiones.

Explicó que la controversia en torno a solicitudes de extradición de ciudadanos mexicanos —entre ellos tres autoridades electas en funciones— constituye un hecho sin precedente en la historia del País.

“Lo dije el domingo yo en el Zócalo: la pregunta es primero lo que ocurrió en Chihuahua, después la solicitud urgente de detención con carácter de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellas, tres autoridades electas en funciones, eso nunca había ocurrido en México, nunca”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que, a su juicio, dicha ofensiva proviene de sectores ultraconservadores de Estados Unidos vinculados a sectores del Gobierno estadounidense, con el propósito de utilizar a México como elemento retórico en las elecciones de noviembre de 2026 y de aliarse con la ultraderecha mexicana de cara a los comicios de 2027.

Respecto a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra funcionarios y ex funcionarios mexicanos por presuntos nexos con el crimen organizado, señaló que la Fiscalía General de la República investigaría los casos en los que existan pruebas suficientes, pero advirtió contra la aceptación acrítica de los señalamientos de esa dependencia extranjera.

“Suponer que todo lo que diga una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos es verdad por el solo hecho de decirlo, entonces vamos a seguir pensando que todo lo que hagan y vamos a permitir que quien decida el futuro de México no sean los mexicanos, sino sea el exterior”, argumentó.

También destacó la postura del Secretario de Seguridad de Estados Unidos, quien en días previos había manifestado que México cree en la soberanía y que esta debe ser respetada, lo que Sheinbaum Pardo calificó como una muestra positiva del estado de la cooperación bilateral.

La Presidenta pidió leer íntegramente la carta publicada por el ex Presidente López Obrador.