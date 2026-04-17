Sheinbaum alcanza acuerdo con empresarios para contener inflación

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo el 16 de abril de 2026 una reunión en Palacio Nacional con alrededor de 50 productores, empresarios agroindustriales y comercializadores, al término de la cual se alcanzaron acuerdos para contener el alza en los precios de los alimentos dentro del marco del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), cuya canasta básica de 24 productos se mantendrá en 910 pesos.

El encuentro estuvo motivado por el incremento registrado en los precios del tomate, la papa y el chile durante el mes de marzo de 2026, productos de consumo generalizado en el País.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el costo de la canasta básica aumentó 8.1 por ciento en ciudades y 7.6 por ciento en zonas rurales durante ese período, cifras que superaron con la inflación general, ubicada en 4.6 por ciento.

Durante el encuentro, Sheinbaum Pardo señaló las disparidades de precio que existen entre distintos puntos de venta.

“¿Cómo es posible que en las tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el jitomate esté a 20 pesos y en Walmart esté a 80, 100 pesos, en algunos lugares? Entonces, eso no puede ser”, afirmó.

También subrayó el efecto en cascada que genera el encarecimiento del tomate.

“Si aumenta el precio del jitomate, además, en los restaurantes, van a aumentar los precios”.

Al concluir el encuentro, Sheinbaum Pardo informó a través de la red social X que todos los comercializadores participantes se comprometieron a reducir el precio de los perecederos.

“Nos reunimos con productores y comercializadores para garantizar el Paquete Contra la Inflación y la Carestía en apoyo a la economía de las familias mexicanas”, publicó.

En declaraciones a medios, Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, coincidió con la postura gubernamental y señaló que “no hay razón para que suba la tortilla”, toda vez que el maíz registra precios bajos.

Entre los empresarios presentes destacaron Manuel Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate en Sonora; Germán Gándara, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Tomate; Diego Cosío, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales; Antonio de la Torre, presidente de la Unión Nacional de la Industria de la Masa de la Tortilla; Javier Treviño, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Walmart en México y Centroamérica, y Antonio Chedraui, presidente del Grupo Chedraui.

Del lado del Gobierno federal participaron Julio Berdegué Sacristán, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Iván Escalante Ruiz, Procurador Federal del Consumidor, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, así como los secretarios de Hacienda y de Energía.

Al salir de Palacio Nacional, Berdegué Sacristán calificó el encuentro de “excelente reunión” y anticipó que la Presidenta daría a conocer los acuerdos alcanzados.

En un comunicado, el Gobierno federal precisó que los 24 productos de la canasta básica PACIC serán señalizados en los supermercados para facilitar su identificación por parte de los consumidores.

Sheinbaum Pardo también abordó el impacto de los combustibles en la inflación general y advirtió que, sin la intervención gubernamental para subsidiar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la gasolina superaría los 30 pesos por litro.