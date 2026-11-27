La Presidenta Claudia Sheinbaum alertó a la población a abrigarse ante la primera tormenta invernal.

“Este viernes habrá caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán”, escribió Sheinbaum en sus redes sociales.

Dijo que las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del País por lo que se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua.

“Es importante extremar precauciones, abrigarnos y atender las recomendaciones de autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada estado”.



Fuertes lluvias

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronosticó lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

Además de precipitaciones intensas en el Estado de México, Guanajuato y Guerrero; muy fuertes en Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos y fuertes en Zacatecas.

La dependencia informó que habrá chubascos en Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Sinaloa, Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.

En tanto, las lluvias aisladas serán en Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

“Se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, pidió.

Asimismo, la dependencia pronosticó vientos con rachas de 90 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

“Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del SMN, de la Conagua y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, exhortó.