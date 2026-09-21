Sheinbaum alerta por huracán Polo; cierran puertos en Guerrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la depresión tropical Diecisiete-E, en el océano Pacífico, se intensificó a huracán categoría 1, y alertó que se esperan lluvias intensas durante las siguientes 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.

“Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1”, escribió la mandataria nacional en su cuenta de X. En el mismo mensaje, Sheinbaum Pardo subrayó que “es muy importante mantenerse atentos a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil”, y añadió: “Estaremos informando oportunamente”.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que, por instrucciones de la presidenta de la República, se trasladó al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la presencia del huracán.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo alcanzó la categoría 1 alrededor de las 12:00 horas, tiempo local, cuando se ubicaba a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 155 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este a siete kilómetros por hora.