Sheinbaum alerta por huracán Polo; cierran puertos en Guerrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la depresión tropical Diecisiete-E, en el océano Pacífico, se intensificó a huracán categoría 1, y alertó que se esperan lluvias intensas durante las siguientes 72 horas en las costas de Guerrero, Michoacán y Jalisco.
“Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que la depresión tropical Diecisiete-E en el Pacífico se intensificó a huracán categoría 1”, escribió la mandataria nacional en su cuenta de X. En el mismo mensaje, Sheinbaum Pardo subrayó que “es muy importante mantenerse atentos a la información oficial del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil”, y añadió: “Estaremos informando oportunamente”.
Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que, por instrucciones de la presidenta de la República, se trasladó al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ante la presencia del huracán.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo alcanzó la categoría 1 alrededor de las 12:00 horas, tiempo local, cuando se ubicaba a 305 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 155 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el este a siete kilómetros por hora.
El SMN prevé que el ciclón tome fuerza y alcance la categoría 5 entre el 23 y el 24 de septiembre de 2026, a unos 100 kilómetros de las costas de Colima y Michoacán. El organismo, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, mantiene una zona de vigilancia desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Punta San Telmo, Michoacán.
La Secretaría de Marina (SEMAR) determinó el cierre de puertos a embarcaciones mayores en Zihuatanejo, mientras que para embarcaciones menores la restricción incluye Acapulco, Puerto Marqués, Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas.
En Guerrero, el Consejo Estatal de Protección Civil decidió suspender clases como medida preventiva, y la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) detuvo las actividades escolares del 22 de septiembre de 2026 en escuelas públicas y privadas de Acapulco de Juárez, Costa Grande y Costa Chica.
Se prevén lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en la costa y el sur de Guerrero y Oaxaca; muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa y el sur de Michoacán, y fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el este y sur de Jalisco y en Colima.
Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y recomendaron evitar cruzar corrientes de agua, alejarse de zonas costeras con oleaje elevado y atender únicamente la información del SMN, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Protección Civil.