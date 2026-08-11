Sheinbaum alista 255 militares para auxiliar a Colombia tras sismo; van 224 muertos

El Gobierno de México preparó un agrupamiento de 255 militares para trasladar ayuda humanitaria a Colombia tras el sismo de magnitud 7.4 registrado el 10 lunes de agosto, cuyo saldo hasta ahora se estima en 224 muertos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el despliegue únicamente espera la solicitud formal de las autoridades colombianas.

“Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia. Estamos listos para el momento que nos digan de ir a ayudar”, afirmó.

Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, explicó que la instrucción para preparar al personal y los insumos se giró el 10 de agosto.

“Nuevamente, por instrucciones de la Presidenta, que es nuestra Comandanta Suprema, el día de ayer nos giró esa orden de que preparáramos el personal que, en un momento dado, pudiera salir a proporcionar ayuda humanitaria a Colombia”, señaló.

El agrupamiento estará encabezado por un General e incluirá especialistas en búsqueda y rescate, binomios canófilos, médicos y personal de sanidad.

También dispuso 4 toneladas de medicamentos y 8.4 toneladas de herramientas y equipo de rescate, además de radios, plantas de energía eléctrica, tiendas de campaña y los insumos requeridos para operar en la zona afectada.

Trevilla Trejo reportó que quedaron listas para embarcar 8 mil 798 despensas y 13 mil 890 canastas alimentarias.

El personal sería trasladado en dos aeronaves Boeing, mientras que el equipo y la ayuda humanitaria viajarían en un avión Hércules C-130, con aterrizaje previsto en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Cali.

El sismo afectó principalmente los departamentos de Risaralda, en particular la ciudad de Pereira; Valle del Cauca, especialmente Cali, y Chocó, donde se localizó el epicentro.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas, casi 5 mil viviendas resultaron dañadas, decenas de edificios se derrumbaron y cientos de residencias quedaron destruidas.

Dilian Francisca Toro Torres, Gobernadora del Valle del Cauca, sostuvo que una parte del Hospital Universitario de Cali se derrumbó y que al menos cinco pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos permanecían bajo los escombros.

Más de mil 400 personas fueron reportadas como no localizadas por sus familiares en una página de internet habilitada por ciudadanos.

Las labores de búsqueda y rescate continuaron en decenas de ciudades y poblaciones del occidente del país sudamericano, donde los equipos trabajaron durante la noche con grúas, excavadoras y en ocasiones con sus propias manos, al cortar acero retorcido y retirar cubos de escombros.

La cobertura de telefonía móvil permaneció caída en la mayor parte de Pereira.

El Servicio Geológico Colombiano calificó el fenómeno como el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo 21, y contabilizó 21 réplicas menores localizadas en San José del Palmar y Sipí, en el departamento de Chocó.

Michael Schmitz, geofísico y profesor de la Universidad Central de Venezuela, comparó el movimiento con el ocurrido en Armenia en 1999, que mató a cerca de mil 170 personas, aunque precisó que aquel fue superficial y el más reciente se originó a mayor profundidad, dentro de la losa de subducción, lo que atenuó la afectación en la superficie.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la asignación de 15.5 millones de dólares para financiar refugios de emergencia, alimentos, medidas de protección y evaluaciones de los daños causados por el terremoto en Colombia, cuyo Gobierno encabeza Abelardo de la Espriella.

El operativo mexicano será activado únicamente cuando el Gobierno de Colombia formalice la petición de auxilio, luego de que anunciara su disposición de apoyo el 10 de agosto de 2026.