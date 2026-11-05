Sheinbaum alista decreto para fortalecer Talleres Gráficos y frenar intermediarios en contratos electorales

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir las boletas electorales federales.

La propuesta contempla renovar sus equipos, modificar su estructura de gobierno y establecer mecanismos de transparencia en la contratación de materiales electorales.

Durante su conferencia matutina, explicó que Talleres Gráficos es un organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Gobernación y cuyo Consejo de Administración está integrado actualmente por representantes de esa dependencia, Hacienda y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Sheinbaum planteó ampliar la integración del Consejo con la participación de otras secretarías, además de incorporar a la Auditoría Superior de la Federación como observadora y a representantes de instituciones académicas como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico de Monterrey.

La Mandataria señaló que el objetivo es fortalecer la capacidad de producción del organismo para que “la mayor parte de los materiales electorales” se fabriquen en una empresa del Estado mexicano, mediante procedimientos transparentes de contratación y licitación.



Sheinbaum plantea reducir intermediarios en contratos del INE

La Presidenta también propuso que los materiales que no requieren condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas, puedan adquirirse mediante procedimientos abiertos a empresas mexicanas.

Consideró que existen suficientes fabricantes en el país para producir estos artículos sin recurrir a intermediarios.

En ese sentido, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer lineamientos claros de contratación, rangos de precios y mecanismos para adquirir los productos directamente con las empresas fabricantes.

Como ejemplo de la problemática, señaló que algunos proveedores no producen los materiales, sino que funcionan como intermediarios.

“Son coyotes, ni siquiera ellos producen, son empresas intermediarias”, afirmó Sheinbaum al referirse a compañías que han participado en contratos para suministrar materiales electorales.

La Mandataria también cuestionó las diferencias en los costos de adquisición de estos productos entre entidades, al señalar que un mismo material puede contratarse a precios muy distintos.

Por ello, consideró necesario establecer referencias que eviten que un estado pague hasta 10 veces más que otro por el mismo artículo.



Elecciones de 2027, en la mira de los cambios

Sheinbaum indicó que las modificaciones buscan establecer condiciones más transparentes rumbo a las elecciones de 2027, por lo que señaló que el INE y la ASF deberán asumir sus respectivas responsabilidades en la revisión de las contrataciones.

El anuncio ocurre en medio de los señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos del INE y la relación de su entonces presidenta, Guadalupe Taddei, con proveedores de materiales electorales.

Los reportes sobre el caso también han documentado cuestionamientos a los procedimientos de contratación y la posterior renuncia de Taddei a la presidencia del organismo, el 26 de octubre.