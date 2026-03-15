Sheinbaum alista plan B de la reforma electoral con Gobernación; Senado, a la espera de la iniciativa

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que alista el envío del plan B de la reforma electoral con la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de que el proyecto inicial fuera desechado por la Cámara de Diputados al no obtener la mayoría calificada. Por su parte, el Senado de la República se encuentra a la espera de recibir la iniciativa, según informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.

“Apenas voy a hablar con la secretaria de gobernación”, dijo la mandataria a medios de comunicación desde Compostela, Nayarit, donde le preguntaron si el envío de la iniciativa será el lunes o el martes.

Previo al evento sobre Pensión de Mujeres, Sheinbaum también fue cuestionada sobre el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México para apoyar el nuevo proyecto en materia electoral.

—¿Ya ve consenso con los aliados? —preguntaron a la presidenta.

—Sí, ya salió una publicación —se limitó a responder.

PT y Verde Ecologista respaldan plan B de Sheinbaum

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que los senadores de Morena, el PT y el Verde Ecologista acordaron respaldar el plan B de la mandataria tras sostener un diálogo con Gobernación.

Mediante un comunicado conjunto, las tres fuerzas políticas que conforman la “Cuarta Transformación” manifestaron el sábado su apoyo “total e incondicional” al plan B, luego de que la reforma electoral fuera rechazada en San Lázaro, pues la iniciativa presidencial no contó con al apoyo de la oposición ni de los partidos aliados.