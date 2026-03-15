Sheinbaum alista plan B de la reforma electoral con Gobernación; Senado, a la espera de la iniciativa

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que alista el envío del plan B de la reforma electoral con la Secretaría de Gobernación (Segob) luego de que el proyecto inicial fuera desechado por la Cámara de Diputados al no obtener la mayoría calificada. Por su parte, el Senado de la República se encuentra a la espera de recibir la iniciativa, según informó la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo.
“Apenas voy a hablar con la secretaria de gobernación”, dijo la mandataria a medios de comunicación desde Compostela, Nayarit, donde le preguntaron si el envío de la iniciativa será el lunes o el martes.
Previo al evento sobre Pensión de Mujeres, Sheinbaum también fue cuestionada sobre el respaldo del Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México para apoyar el nuevo proyecto en materia electoral.
—¿Ya ve consenso con los aliados? —preguntaron a la presidenta.
—Sí, ya salió una publicación —se limitó a responder.
PT y Verde Ecologista respaldan plan B de Sheinbaum
Las declaraciones de Sheinbaum ocurren luego de que los senadores de Morena, el PT y el Verde Ecologista acordaron respaldar el plan B de la mandataria tras sostener un diálogo con Gobernación.
Mediante un comunicado conjunto, las tres fuerzas políticas que conforman la “Cuarta Transformación” manifestaron el sábado su apoyo “total e incondicional” al plan B, luego de que la reforma electoral fuera rechazada en San Lázaro, pues la iniciativa presidencial no contó con al apoyo de la oposición ni de los partidos aliados.
“La Presidenta de la República ha sido contundente: el objetivo del nuevo proyecto de reforma constitucional es terminar con los privilegios que durante años han encarecido innecesariamente nuestro sistema político y destinar esos recursos, a través de programas sociales, al bienestar de la población. Este planteamiento forma parte de los principios que han guiado al actual gobierno desde su inicio: la austeridad republicana; la convicción de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y la certeza democrática de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, indicaron.
Aseguraron que la propuesta de reforma no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados, por el contrario, los recursos que se logren ahorrar permanecerán en las entidades federativas y serán destinados a obra pública, infraestructura y proyectos que beneficien directamente a la población, con instituciones modernas, eficientes y austeras.
Ante la publicación del comunicado, el coordinador del Grupo Parlamentario del PT en Diputados, Reginaldo Sandoval, y quien públicamente se opuso a la reforma electoral de Sheinbaum, compartió una imagen de la reunión que tuvieron durante la madrugada del sábado diferentes legisladores, con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez.
Asimismo, Manuel Velasco, del PVEM, publicó en sus redes sociales que las y los senadores del Verde respaldan el plan B electoral de Sheinbaum.
Senado espera plan B de reforma electoral
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, señaló este domingo que la Cámara Alta estará a la espera en los próximos días para recibir el plan B electoral de la mandataria.
“Al mismo tiempo estaremos esperando la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado plan B relativo a la reforma político-electoral”, dijo Castillo a través de un video publicado en sus redes sociales, en el que abordó la agenda del Senado.
El pasado jueves, tras el rechazo en el Congreso, la Presidenta Sheinbaum anunció un plan B, el cual, dijo, mantiene como objetivo acabar con disminuir los privilegios económicos de los partidos políticos y las instituciones electorales, a la par que busca fortalecer la participación de la ciudadanía.
Explicó que el nuevo plan consiste esencialmente en la misma meta: seguir reduciendo los privilegios de aquellos funcionarios e instituciones que aún gozan de un exceso de recursos públicos.
En ese momento, adelantó que la propuesta sería enviada este lunes, ya que su equipo está terminando la redacción del documento. Sin embargo, señaló que aún no tenía definido a qué cámara del Congreso mandaría la iniciativa para que inicie su proceso legislativo.