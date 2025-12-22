Sheinbaum alista programa de inversión con esquema mixto y obras estratégicas para 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que, en 2026, su gobierno presentará un programa de mayor inversión pública que incluirá un esquema de inversión pública y mixta para acelerar el desarrollo de infraestructura en el país.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria destacó que este año marcó el inicio de la mayor parte de las obras estratégicas del sexenio, enfocadas en trenes, carreteras, proyectos hídricos y vivienda para la población de menos recursos.

No obstante, Sheinbaum subrayó que para el siguiente año estas obras deberán mostrar un avance aún mayor.

“Iniciamos las obras estratégicas, obviamente en el 2026, pues tienen que avanzar más todavía estas obras que hemos definido como estratégicas para nuestro gobierno. Vamos a presentar, iniciando el año, un programa de mayor inversión pública a través de distintos esquemas”, dijo al indicar que será con inversión pública y mixta.

“Un esquema muy distinto”

La Presidenta detalló que el nuevo esquema será “muy distinto” a las Asociaciones Público-Privadas (APPs) que se aprobó con Andrés Manuel López Obrador.

Este modelo, dijo, se aplicará en sectores clave como electricidad, carreteras y otras obras de infraestructura.

“Vamos a presentar este esquema que es novedoso y que va a ayudar mucho a ampliar la inversión en el país en infraestructura, garantizando el bienestar de la gente”, afirmó Sheinbaum, citando como antecedentes los aeropuertos de Puerto Escondido y Tepic, desarrollados bajo esquemas de obra mixta.

Asimismo, la mandataria señaló que el próximo año será clave por el cierre de la negociación de la revisión del tratado comercial del T-MEC, lo cual fortalecerá la certidumbre para la inversión extranjera y la exportación.



Consejo para la Promoción de Inversiones

El pasado 3 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un Consejo para la Promoción de Inversiones, orientado al Plan México, una estrategia entre el gobierno federal y la iniciativa privada para mantener el flujo de inversiones, impulsar la manufactura mexicana, sustituir importaciones, crear empleos y reducir la burocracia para facilitar las inversiones en el País.

La Mandataria sostuvo una reunión privada con empresarios y algunos miembros de su gabinete, en la que se abordó la creación de un nuevo consejo enfocado en la promoción de inversiones, que sostendrá reuniones privadas.

“En Palacio Nacional, recibimos a empresarias y empresarios; acordamos reunirnos periódicamente a través de un consejo para la promoción de inversiones orientado al Plan México”, escribió en sus redes sociales en ese momento.