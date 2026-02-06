Sheinbaum ampliará campaña de vacunación contra sarampión, tras alerta de la OPS

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal ampliará la campaña de vacunación contra el sarampión y presentará la próxima semana un programa reforzado de inmunización, tras el repunte de contagios en México y la reciente alerta epidemiológica emitida para la región de las Américas.

Señaló que la Secretaría de Salud trabaja con las autoridades estatales para incrementar la aplicación de vacunas, con énfasis en niñas y niños ante el riesgo de nuevos brotes.

Sheinbaum Pardo indicó que la Secretaría de Salud coordina acciones con los gobiernos de las entidades federativas para ampliar la cobertura de vacunación y cerrar brechas en los esquemas de inmunización infantiles.

Explicó que el programa reforzado que se presentará la próxima semana incluirá un componente específico para población pediátrica, al considerar a este grupo como uno de los más vulnerables frente al virus del sarampión, en línea con las recomendaciones de organismos internacionales.

Afirmó que el biológico contra el sarampión se encuentra disponible en el sistema público de salud y subrayó la importancia de que las personas con esquemas incompletos acudan a vacunarse, en particular las niñas y los niños.

Señaló que la Secretaría de Salud ha trabajado con los estados para ampliar la vacunación principalmente en población infantil y adelantó que se presentará un programa más amplio de vacunación como parte del esfuerzo federal para contener el brote.

El anuncio del Gobierno de México se produjo después de que la Organización Panamericana de la Salud informó que el País concentra la mayoría de los casos confirmados de sarampión en la región durante las primeras semanas de 2026.

En ese periodo, el organismo registró más de un millar de contagios en el continente, de los cuales la mayor parte correspondió a México, mientras que Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Bolivia, Uruguay y Chile reportaron también casos confirmados.

Advirtió que el total de casos confirmados en las primeras semanas de 2026 representa un incremento varias decenas de veces mayor respecto a los registrados en el mismo lapso de 2025, lo que evidenció una intensificación de la circulación del virus en varios países del continente.

Detalló que, entre los casos con información disponible, una proporción mayoritaria de las personas contagiadas no estaba vacunada y en un porcentaje menor el antecedente de vacunación era desconocido, por lo que llamó a los gobiernos a fortalecer la vigilancia epidemiológica, reforzar las coberturas de vacunación y garantizar una respuesta rápida ante posibles brotes.

En México, la Academia Mexicana de Pediatría alertó que el repunte de sarampión está relacionado con la disminución de las coberturas de vacunación, pese a tratarse de una enfermedad prevenible mediante inmunización.

Señaló que alrededor de una quinta parte de las personas no vacunadas que contraen la enfermedad requiere hospitalización y puede presentar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis e incluso la muerte, por lo que insistió en la necesidad de completar los esquemas de dosis en población infantil y adulta susceptible.

La Secretaría de Salud reconoció, en los Lineamientos de Operación del Programa de Vacunación E033, que la caída sostenida en las coberturas registrada desde 2016 pone en riesgo la eliminación de enfermedades prevenibles por vacuna, incluido el sarampión.

El diagnóstico institucional expuso que la reducción en la aplicación de biológicos se acentuó a partir de 2020 y advirtió que esa tendencia compromete la capacidad del sistema de salud para sostener los logros alcanzados en la eliminación de padecimientos transmisibles, al acumularse grupos de población sin esquemas completos de inmunización.

Según el documento oficial del Programa de Vacunación E033, el descenso en las coberturas responde a factores estructurales, operativos y sociales que han debilitado la capacidad del sistema para garantizar la aplicación oportuna de las dosis.

Entre los compromisos de México con la Organización Mundial de la Salud y la OPS, el programa establece la obligación de mantener la eliminación del sarampión, la rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita, así como prevenir brotes derivados de la reducción en la inmunización mediante el incremento de coberturas, el fortalecimiento de campañas de difusión y la recuperación de esquemas completos.