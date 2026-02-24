Sheinbaum analiza acción legal contra Elon Musk por acusaciones de vínculos con el narco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su equipo jurídico revisa la posibilidad de emprender acciones legales contra el empresario Elon Musk, luego de que la acusara en la red social X de actuar bajo órdenes del narcotráfico.

La polémica se desató en el contexto del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

”Estamos considerando si hacemos algún asunto legal, lo están viendo los abogados, pero a mí lo que me importa es lo que dice la verdad, a mí lo que me importa es el pueblo”, declaró Sheinbaum Pardo.

Subrayó que rechaza las versiones difundidas en redes sociales que cuestionan la actuación del Gobierno federal durante el operativo y calificó como “absurdo” el señalamiento de que exista un gobierno vinculado al narcotráfico en México.

La publicación de Musk en X se produjo el 23 de febrero, horas después de que la Presidenta expresara en conferencia de prensa que retomar la llamada “guerra contra el narcotráfico” no es una opción para su Gobierno.

“Regresar a la guerra contra el narcotráfico no es una opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. La guerra con el narco está fuera de la ley, porque es permiso para matar sin ningún juicio”, sostuvo.

En respuesta, Musk publicó en su red social: “Ella solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le dicen que diga. Digamos que el castigo por desobedecer es un poco peor que un ‘plan de mejora del rendimiento’...”.

La publicación superó las 871 mil visualizaciones al mediodía del mismo día.

El operativo que detonó la controversia ocurrió el domingo en Jalisco, y derivó en la muerte de Oseguera Cervantes, considerado uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

La Fiscalía General de la República confirmó la identidad del capo mediante los protocolos forenses correspondientes.

Según el General Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, la ubicación de “El Mencho” se conoció tras el seguimiento a una de sus parejas sentimentales.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, precisó que el cuerpo sería entregado a los familiares del capo en caso de que lo reclamaran.

En el operativo perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional.

Tras la muerte de “El Mencho”, una ola de violencia con bloqueos, incendios y ataques se extendió por varios estados del país como reacción del CJNG.

La reacción institucional contra las declaraciones de Musk no se limitó al Ejecutivo Federal.

Senadores de Morena repudiaron los comentarios del empresario en el Senado de la República.

Alejandro Murat Hinojosa, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, respondió que la política del Gobierno encabezado por Sheinbaum Pardo es de “tolerancia cero” frente al crimen organizado.

La Senadora Andrea Chávez Treviño calificó al empresario de estar “alejado de la realidad”, mientras que la Senadora Julieta Ramírez Padilla le exigió aclarar sus presuntos vínculos con el financiero Jeffrey Epstein.