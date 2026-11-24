La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que trabaja junto con la Secretaría de Gobernación en una legislación para regular los casinos y apuestas digitales.

En conferencia matutina, la Presidenta Sheinbaum comentó que revisará con Rosa Icela Rodríguez una ley para regular las casas de apuestas digitales; detalló que la legislación actual no considera la parte electrónica.

“Ha crecido mucho la apuesta digital. Incluso Rosa Icela tiene una ley que no he enviado al congreso lo vamos a revisar. La ley de casinos nunca consideró la parte electrónica , los casinos digitales es muy importante que se regule y se regulen los anuncios”, indicó.



Regularán anuncios de apuestas en televisión

La Presidenta Sheinbaum detalló que también analizan la regulación de los anuncios de apuestas en la televisión; comentó que durante la transmisión de eventos deportivos aparecen este tipo de comerciales.

“En el mundial los principales anuncios eran sobre apuestas digitales. Es un problema que puede generar adicción, es un gran tema. Lo vamos a trabajar en el gabinete. Lo voy a hablar con Rosa Icela y que se revisen los anuncios en las televisoras de las apuestas digitales“, indicó.



¿Cuál es la ley que regula los casinos?

La Ley Federal de Juegos y Sorteos de México establece que la Secretaría de Gobernación es la encargada de regular, autorizar y vigilar estos eventos; además de exigir permisos obligatorios y una contribución financiera destinada a programas de asistencia social.

La legislación, que data de 1947, detalla que cualquier establecimiento que opere de forma clandestina o sin la debida licencia se enfrenta a la clausura inmediata, así como a severas sanciones que incluyen multas y penas de prisión.

Esta ley sólo se refiere a establecimientos físicos pero no menciona el espacio digital.