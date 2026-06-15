Sheinbaum anuncia a Laura Itzel Castillo como próxima titular de Secretaría de las Mujeres

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su conferencia mañanera que Laura Itzel Castillo Juárez, actual Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, se incorporará como Secretaria de las Mujeres una vez que concluya sus funciones al frente del Poder Legislativo.

En tanto, señaló, la dependencia continuará operando con normalidad.

Castillo Juárez, arquitecta de formación egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una extensa trayectoria en la izquierda mexicana y en la administración pública.

Nacida el 16 de noviembre de 1957 en la Ciudad de México, es hija del ingeniero e histórico líder izquierdista Heberto Castillo Martínez, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores.

Fue electa Senadora por la lista nacional de Morena en las elecciones generales de 2024, cargo desde el cual inició el primer período de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura el 1 de septiembre de 2024.

En agosto de 2025, Castillo Juárez fue elegida Presidenta de la Mesa Directiva del Senado para el segundo año legislativo (2025-2026), en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

Su trayectoria en la administración pública incluye haber sido Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del entonces Distrito Federal durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador entre 2000 y 2006, así como directora general del Sistema de Movilidad de la Ciudad de México entre 2015 y 2018, y consejera independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos de 2020 a 2024.