Sheinbaum anuncia acuerdo histórico con EU para controlar el paso de armas a México

MAZATLÁN._ Un avance importante en materia de seguridad anunció la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con respecto a la relación bilateral entre Estados Unidos y México, al conseguir un acuerdo para reforzar el control del tráfico de armas hacia territorio nacional.

Fue en el marco de su visita a Mazatlán donde Sheinbaum Pardo dio a conocer que, por vez primera, se colocó como tema prioritario en la agenda de seguridad conjunta el tráfico de armas del país vecino, para implementar operativos en territorio estadounidense y reducir el flujo de armamento hacia México.

La Mandataria expresó que este logro responde a la insistencia de su gobierno por equilibrar la agenda de coordinación y cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.

“Ayer logramos un acuerdo en el que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, comentó.

“Le dijimos que siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que, por primera vez, lo primero que se discuta sean las armas que vienen de Estados Unidos a México”.