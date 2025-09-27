Sheinbaum anuncia acuerdo histórico con EU para controlar el paso de armas a México

MAZATLÁN._ Un avance importante en materia de seguridad anunció la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con respecto a la relación bilateral entre Estados Unidos y México, al conseguir un acuerdo para reforzar el control del tráfico de armas hacia territorio nacional.
Fue en el marco de su visita a Mazatlán donde Sheinbaum Pardo dio a conocer que, por vez primera, se colocó como tema prioritario en la agenda de seguridad conjunta el tráfico de armas del país vecino, para implementar operativos en territorio estadounidense y reducir el flujo de armamento hacia México.
La Mandataria expresó que este logro responde a la insistencia de su gobierno por equilibrar la agenda de coordinación y cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad.
“Ayer logramos un acuerdo en el que Estados Unidos va a reforzar los operativos en Estados Unidos para controlar el paso de armas de Estados Unidos a México. Nunca se había logrado un acuerdo de este tipo”, comentó.
“Le dijimos que siempre dicen que el tema central es lo que va de México para Estados Unidos, pero ahora queremos que, por primera vez, lo primero que se discuta sean las armas que vienen de Estados Unidos a México”.
Sheinbaum Pardo señaló que este logro surgió después de la primera reunión del comité bilateral conformado para abordar temas de seguridad tras la reciente visita del Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al País.
Asimismo, declaró que la soberanía nacional ha sido un principio innegociable en estos acuerdos y que la cooperación internacional debe darse siempre desde el respeto mutuo entre naciones.
“Hemos tenido en este año una relación con el gobierno de los Estados Unidos, y uno de los temas que nos plantearon fue la seguridad y nosotros siempre dijimos dos cosas. Sí, coordinación; sí, cooperación; pero no al injerencismo y no a la pérdida de soberanía”, declaró.
“Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos. Y nos hemos ganado el respeto bajo este principio”, añadió.
Por otro lado, la Presidenta también dirigió un mensaje específico a la población sinaloense, a quienes aseguró que el Gobierno federal mantendrá un apoyo constante en materia de seguridad.
En este sentido, anunció que cada 15 días se continuarán celebrando en la entidad los gabinetes de seguridad, donde participan distintas instancias como la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México.
“Estamos apoyando al gobierno de Sinaloa y su pueblo en el tema de seguridad. Viene cada 15 días el Gabinete de Seguridad para apoyar a elementos de todas las corporaciones, apoyar al pueblo de Sinaloa y vamos a seguir así”, declaró.
“Nosotros definimos una estrategia y estamos convencidos de que va a funcionar. Tiene que ver con atender las causas, también con fortalecer la guardia nacional”.
La Presidenta resaltó que esta dinámica permitirá dar seguimiento a la situación en la entidad, evaluar los avances y fortalecer la coordinación entre fuerzas federales y autoridades estatales y municipales.
Además, recordó que la política de seguridad de su gobierno se basa en una visión integral que combina la atención a las causas de la violencia a través de programas sociales y educativos; con el fortalecimiento de la Guardia Nacional en la mejora de la inteligencia, investigación criminal y la judicialización de los delitos.