Sheinbaum anuncia apertura de 31 hospitales más en el País

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante 2025 se abrirán 31 hospitales en todo el País y adelantó que en 2026 comenzará la construcción de 20 más, con apoyo en 10 de ellos, de ingenieros militares.

Subrayó que estas acciones buscan ampliar la cobertura y garantizar el derecho a la salud.

Mientras tanto, en este 2025 se han adquirido todos los equipos necesarios para poner en operación 300 quirófanos en los hospitales del IMSS Bienestar y del Issste.

Del mismo modo, se contempla la ampliación de los laboratorios de análisis clínicos en centros de atención primaria de la salud bienestar.

“Y en todos los centros de salud y hospitales ya están por encima del 90 por ciento de abasto. Para ello, la Secretaría de Salud ha hecho un trabajo extraordinario en lo que llamamos los protocolos nacionales de atención médica. [...] Somos persistentes y certeros el acceso a la salud No es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México”, comentó.

Afirmó que, “a pesar de malos augurios y mentiras”, hoy todos los hospitales mantienen más del 90 por ciento de abasto en medicamentos.

Sostuvo que su Gobierno ha sido persistente y certero en garantizar que la salud sea una realidad.

La Presidenta destacó el programa “Laboratorio en tu clínica”, que permite entregar resultados médicos directamente en el celular.

Con ello, aseguró, se reduce la saturación hospitalaria y se facilita el acceso oportuno a diagnósticos para la población.