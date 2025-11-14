Sheinbaum anuncia aumento al Salario Mínimo en 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre las condiciones laborales de los trabajadores, en el País.

En dicho contexto, anunció que en 2026 habrá aumento al salario mínimo y mencionó que busca un acuerdo para reducir la jornada laboral a 40 horas a la semana.

“Estamos buscando que haya un acuerdo en el esquema de cómo se van a implementar las 40 horas y también ya viene muy pronto el aumento salarial, o del salario mínimo, en 2026”, afirmó, durante la conferencia de prensa matutina.

La Presidenta también dijo que su administración estaba de acuerdo con la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana y dijo que prevé que este mes esté lista la propuesta.