$!Sheinbaum anuncia Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; la encabezará Pablo Gómez

¿Quién es Pablo Gómez, el nuevo titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral?

Pablo Gómez Álvarez se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconocido por larga trayectoria política, académica, conferencista, autor y coautor de diversos libros y escritor en diarios nacionales.

Ha sido cuatro veces diputado federal y senador de la República. Y de acuerdo con la reseña de presidencia, “años atrás, ha sido artífice de otras reformas político electorales para allanar el camino hacia la democracia de nuestro país”.

Sheinbaum anuncia que habrá reforma electoral

Apenas el 24 de junio, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es necesaria una reforma electoral, luego de considerar que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se “extralimitaron” al exhibir las irregularidades cometidas durante la elección judicial del pasado 1 de junio.

“El INE, desde mi punto de vista, se extralimitó en decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final, esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. El Tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral no. Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas cuando no es su atribución”, acusó en su conferencia matutina.

El pasado 15 de junio, previo a la entrega de las constancias de mayoría, cinco consejeros del INE se pronunciaron en contra de declarar la validez de la elección judicial debido a las “gravísimas” irregularidades detectadas durante el proceso, a las que calificaron de “corruptas” y “antidemocráticas”.

Según expusieron, durante el proceso electoral del Poder Judicial se detectó el reparto de guías de voto o acordeones que se usaron para inducir el sufragio y que dieron como resultado el triunfo de los nueve candidatos a ministros y ministras promovidos en estos materiales, todos ellos vinculados a Morena.

Esto no impidió que el Consejo General del INE aprobara la elección judicial por mayoría de votos, bajo el argumento de haber eliminado del cómputo nacional las 818 casillas donde se identificaron las irregularidades.

Al respecto, Sheinbaum acusó a los cinco consejeros de tener una postura política en contra del movimiento de la 4T y actuar de forma “antidemocrática”.

Tras las acusaciones, Sheinbaum adelantó que presentaría una reforma electoral, la cual es parte de sus 100 compromisos de gobierno, y con la que buscará revisar la cantidad de recursos que se destinan al INE, a las elecciones, a los partidos políticos y a los legisladores plurinominales.

Luego de las declaraciones de Sheinbaum, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que la reforma electoral se discutirá hasta que inicie el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el próximo 1 de septiembre.