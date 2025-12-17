Sheinbaum anuncia cumplimiento de sentencia de CIDH por caso de Ernestina Ascencio Rosario

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Estado mexicano cumplirá íntegramente la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la violación sexual, tortura y muerte de la indígena náhuatl Ernestina Ascencio Rosario.

Durante su conferencia matutina, la mandataria nacional aseguró que las resoluciones notificadas al Gobierno de México serán acatadas en su totalidad para reparar el daño causado a las víctimas y sus familiares.

La sentencia, notificada formalmente el 16 de diciembre de 2025 desde San José, Costa Rica, determina la responsabilidad internacional del Estado mexicano por hechos ocurridos el 25 de febrero de 2007.

Según la resolución del tribunal interamericano, Ascencio Rosario, una mujer de 73 años habitante de la comunidad de Tetlalzinga, en el municipio de Soledad Atzompa, Veracruz, fue víctima de tortura y agresión sexual por parte de elementos del Ejército Mexicano que mantenían un campamento cercano a su domicilio.

Sheinbaum Pardo refirió que los abusos contra la mujer indígena se registraron durante la administración federal de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.

“Lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual”, sostuvo la titular del Poder Ejecutivo Federal, quien enfatizó que la reparación incluirá tanto la atención directa a los hijos de la víctima como acciones estructurales para evitar la repetición de estas violaciones a los derechos humanos.

El tribunal determinó que no solo la agresión física causó la muerte de la señora Ascencio Rosario, sino también la falta de atención médica oportuna y adecuada, ya que el personal de salud no contaba con intérpretes de náhuatl para comunicarse con ella.

Ernestina Ascencio Rosario falleció a las 6:30 horas del 25 de febrero de 2007 en el Hospital Regional de Río Blanco, Veracruz, tras un traslado de 10 horas realizado por sus familiares en busca de auxilio médico.

“Se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas, desde las víctimas directas, que son los hijos, hasta las cuestiones generales que están planteadas”, declaró la presidenta de la República respecto a las medidas ordenadas.

La CIDH instruyó al Estado mexicano a reabrir la investigación penal para identificar y sancionar a los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad e implementar programas de capacitación para funcionarios públicos sobre perspectiva de género e interseccionalidad.

Según la sentencia, el Gobierno Federal de aquel periodo contribuyó a generar un ambiente de descreimiento hacia la víctima.

La CIDH señaló que la investigación ministerial fue cerrada de forma prematura y estuvo permeada por estereotipos étnicos y de género que fueron replicados por altas autoridades.

Además, se constató que los familiares enfrentaron presiones e intimidaciones para abandonar su búsqueda de justicia debido a su condición de personas indígenas monolingües.

Como parte de las garantías de no repetición, la administración federal deberá fortalecer el Centro de Atención Especializado de Soledad Atzompa y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en lengua indígena para los sistemas de justicia y salud.

Estas medidas buscan eliminar las barreras estructurales que impidieron a Ascencio Rosario recibir atención médica de calidad y el acceso efectivo a la justicia para sus descendientes.