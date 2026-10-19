Sheinbaum anuncia denuncia en EU por muerte de mexicano bajo custodia migratoria

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno de México presentará una denuncia en Estados Unidos por la muerte de un connacional bajo custodia de las autoridades migratorias, ocurrida en el Centro de Procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas.

Ordenó reforzar la protección consular de los mexicanos recluidos en centros de detención estadounidenses.

El mexicano, identificado como Emiliano Andrade, de 56 años, fue encontrado sin vida en su celda el 17 de octubre de 2026, según el recuento difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Había sido detenido en junio de 2026.

“El día de ayer falleció otro nacional en un centro de detención. El día mismo, ayer mismo estuvo Roberto en contacto con los familiares y vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, declaró.

Sheinbaum Pardo señaló que los familiares informaron al Gobierno de México que el connacional padecía enfermedades crónicas y que posiblemente no recibió el tratamiento que requería durante su reclusión.

“Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, explicó.

La SRE informó que el Consulado General de México en Laredo recibió la notificación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y activó los protocolos de protección para asistir a los familiares.

La dependencia exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente respecto a las circunstancias de la muerte y solicitó que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Con este caso suman 18 los mexicanos fallecidos bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, según el conteo de la SRE.

Sostuvo que las autoridades estadounidenses tienen la obligación de garantizar la integridad y los derechos humanos de las personas detenidas, con independencia de su situación migratoria, y reiteró su rechazo al racismo y a la criminalización de los migrantes mexicanos.

“Nosotros estamos en contra de cualquier forma de racismo y más si se trata de nuestros compatriotas en Estados Unidos. En México, en el Gobierno de México, en la Presidenta siempre van a tener una aliada”, afirmó.

Los consulados mexicanos, anunció, reforzarán la vigilancia del respeto a los derechos humanos de los connacionales detenidos. “También vamos a reforzar que nuestros consulados en el marco de sus atribuciones, pues garanticen la protección de los derechos humanos de todos los mexicanos en el exterior, y particularmente aquellos que son detenidos”, dijo.

La SRE informó que la Embajada de México en Estados Unidos solicitará a las autoridades migratorias de ese país garantizar el acceso de los funcionarios consulares a los centros de detención.