Sheinbaum anuncia medidas jurídicas por muerte de mexicano a manos de ICE en EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México prepara nuevas medidas jurídicas para atender los casos de connacionales que han muerto en Estados Unidos durante operativos migratorios.

Se pronunció luego de que un agente de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) matara a tiros a Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano, el 7 de julio de 2026 en Houston, Texas.

Sheinbaum Pardo señaló que el objetivo del Gobierno mexicano es ir más allá de las notas diplomáticas y de los planteamientos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores será la dependencia encargada de dar a conocer las acciones jurídicas específicas que se implementarán.

De acuerdo con una nota informativa del ICE, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:50 horas, tiempo del centro de Estados Unidos (7:50 horas de México), cuando agentes de la corporación realizaban una operación de cumplimiento migratorio.

Según el comunicado de la corporación, Salgado Araujo intentó evadir su detención, embistió con su vehículo a un oficial y utilizó el automóvil como arma, por lo que el agente disparó su arma presuntamente en defensa propia.

El hombre fue trasladado a un hospital, donde falleció a causa de sus heridas.

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) encabeza la indagatoria del caso y mantiene presencia en el lugar de los hechos.

El ICE indicó que se trata de una situación en desarrollo y que actualizará a la opinión pública conforme avance la investigación.

“No podemos permitir el maltrato a nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a los connacionales”, declaró la Presidenta de México.

Añadió que la falta de documentos migratorios no justifica el uso de centros de detención ni de la violencia contra los connacionales.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada respecto a si las medidas ya implementadas por el Gobierno federal han resultado insuficientes.

Respondió que Estados Unidos sí ha dado respuesta a las gestiones mexicanas, aunque reconoció que persisten casos que preocupan a su administración.

El caso de Salgado Araujo se suma a una serie de operativos de control migratorio ejecutados por el ICE en distintas ciudades de Estados Unidos, en el marco de la política de deportaciones de la administración del Presidente Donald Trump.