Sheinbaum anuncia medidas para acelerar inversión privada y reducir trámites; destinarán 5.6 billones de pesos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación del “Plan México: Acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión”, una estrategia del Gobierno federal orientada a agilizar procesos, fortalecer la certeza jurídica y acelerar la llegada de capital privado al País, la cual contará con una inversión estimada de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos

Durante el evento realizado en el Museo Nacional de Antropología, la Mandataria afirmó que estas medidas responden a las demandas del sector productivo y que el objetivo central es eliminar obstáculos administrativos y generar condiciones más favorables para invertir: “Hemos escuchado todas las peticiones realizadas por el sector empresarial”.

El plan contempla la simplificación de trámites para que los proyectos de inversión sean autorizados en un plazo máximo de 90 días, con mecanismos que incluso permitirán resoluciones más rápidas en casos específicos.

Además, se anunció la creación de una ventanilla única de comercio exterior que concentrará gestiones de distintas dependencias federales en una sola plataforma digital.

En materia sanitaria, se informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reducirá hasta en 50 por ciento sus trámites, lo que implicará una disminución significativa en los tiempos de resolución, lo cual forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y reducción de la carga burocrática.