Sheinbaum anuncia medidas para acelerar inversión privada y reducir trámites; destinarán 5.6 billones de pesos

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la presentación del “Plan México: Acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión”, una estrategia del Gobierno federal orientada a agilizar procesos, fortalecer la certeza jurídica y acelerar la llegada de capital privado al País, la cual contará con una inversión estimada de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos
Durante el evento realizado en el Museo Nacional de Antropología, la Mandataria afirmó que estas medidas responden a las demandas del sector productivo y que el objetivo central es eliminar obstáculos administrativos y generar condiciones más favorables para invertir: “Hemos escuchado todas las peticiones realizadas por el sector empresarial”.
El plan contempla la simplificación de trámites para que los proyectos de inversión sean autorizados en un plazo máximo de 90 días, con mecanismos que incluso permitirán resoluciones más rápidas en casos específicos.
Además, se anunció la creación de una ventanilla única de comercio exterior que concentrará gestiones de distintas dependencias federales en una sola plataforma digital.
En materia sanitaria, se informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reducirá hasta en 50 por ciento sus trámites, lo que implicará una disminución significativa en los tiempos de resolución, lo cual forma parte de una estrategia más amplia de digitalización y reducción de la carga burocrática.
La Presidenta subrayó que el fortalecimiento del marco regulatorio también incluye compromisos fiscales orientados a facilitar el cumplimiento y brindar mayor certidumbre a los inversionistas.
Como parte de estas acciones, se anunció un acuerdo impulsado por la Secretaría de Hacienda para evitar duplicidad en revisiones, promover procesos más claros y fortalecer la confianza en el sistema tributario.
“Todas y todos debemos cumplir con nuestras obligaciones fiscales y junto con ello es indispensable dar claridad y certeza en los criterios de auditorías”, expresó, al señalar que también se busca evitar la doble tributación y garantizar reglas claras.
Energía e infraestructura, ejes clave del plan
Uno de los puntos centrales del Plan México es el impulso al sector energético, con la autorización para que el sector privado genere hasta 5 mil megawatts de energía renovable.
Asimismo, se prevé anunciar inversiones mixtas adicionales en proyectos que superan los 11 mil megawatts, con esquemas que buscan acelerar su desarrollo.
El plan también establece medidas para simplificar permisos en proyectos energéticos de menor escala, así como una meta para incrementar la participación de energías limpias.
Estas acciones se complementan con inversiones en infraestructura, incluyendo carreteras, puertos y transporte, con el objetivo de fortalecer la conectividad y la competitividad.
En conjunto, la estrategia contempla una inversión estimada de 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos como energía, transporte, salud y educación, con la expectativa de generar empleo y detonar el crecimiento económico en distintas regiones del País.
Sheinbaum destacó que estas acciones forman parte de una visión de largo plazo con la cual se busca consolidar un desarrollo incluyente y sostenible que beneficie a todas las regiones, además sostuvo que, pese a un entorno internacional complejo, la economía mexicana mantiene una trayectoria positiva.
“El Plan México no es solo una estrategia económica coyuntural (...) Hoy podemos decir con responsabilidad y con hechos que vamos bien, pero también con convicción y con esperanza les digo, vamos a ir mejor”, aseguró.