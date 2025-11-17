Sheinbaum anuncia nueva distribución de slots en el AICM, en respuesta a amenazas de EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva distribución de slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en respuesta a las advertencias de sanciones del Gobierno de Donald Trump.

Durante su conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional, detalló que aerolíneas mexicanas cedieron espacios a empresas de Estados Unidos para garantizar la competencia.

“Desde hace ya algunas semanas se hizo una distribución de los slots, una nueva distribución en donde aerolíneas mexicanas ceden sus espacios a aerolíneas estadounidenses dentro de un marco de competitividad”, afirmó.

Informó que el próximo año entrará en operación un nuevo sistema digital de gestión de slots para mejorar la distribución entre aerolíneas.

“El próximo año entra en operación un sistema digital mucho más avanzado que no tiene hasta ahora el aeropuerto, de tal manera que pueda haber suficiente competencia y distribución en todas las aerolíneas”, indicó.

Explicó que México planteó al Departamento de Transporte de Estados Unidos la necesidad de que ambos países reconozcan la operación conjunta del AICM y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como parte de un solo sistema aeroportuario en la zona metropolitana.

“Lo que nosotros queremos es que los dos aeropuertos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema, no es un asunto si es el AIFA contra el Benito Juárez o la carga en un lado o en otro”, señaló.

Destacó que funcionarios mexicanos sostuvieron una reunión en Washington el lunes 10 de noviembre, convocada por el propio Gobierno de México, para exponer que es obligación federal impulsar el AICM y el AIFA, de manera equilibrada.

“Eso fue lo primero que planteamos, que ellos entendieran que es obligación del Gobierno de México impulsar los dos aeropuertos, el Benito Juárez y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles”, dijo.

Comentó que ha sostenido encuentros con representantes de aerolíneas de carga instaladas en el AIFA.

“Me reuní con las cargueras personalmente para ver qué les hace falta y algunas cosas de aduanas que hay que mejorar”, dijo.

Subrayó que las conversaciones con Estados Unidos continuarán varias semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita restablecer operaciones y mantener la competitividad del mercado.