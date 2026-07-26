Sheinbaum anuncia nueva liberación de moscas contra gusano barrenador

Para finales de agosto, el Gobierno de México alista la liberación de moscas estériles, del norte al sur del País, con lo que busca consolidar la reapertura de la frontera de Estados Unidos a las exportaciones de ganado, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hay varias cosas en las que todavía tenemos que avanzar, pero la idea es que hacia la tercera semana de agosto pueda abrirse (la frontera) en Sonora y de ahí Chihuahua y después la apertura total. La liberación de moscas es más o menos en dos semanas que va a ir del norte hacia el sur”, explicó la Mandataria en breve entrevista con medios previo a entregar viviendas en Cuautla, Morelos.

“Se abrió ya la planta de Chiapas para la producción de moscas y ahora se está analizando por Cofepris una nueva cepa de moscas que es más eficiente”, detalló.

Estas acciones, agregó, forman parte de los acuerdos alcanzados entre México, Estados Unidos y Panamá para contener la plaga del gusano barrenador.

Este viernes y después de más de un año de restricciones a la exportación de ganado a Estados Unidos, Washington notificó a las autoridades mexicanas que reanudará paulatinamente la importación de ganado mexicano a partir de la tercera semana de agosto.

“Ayer recibí una carta de la Secretaria (Brooke) Robbins de Agricultura de Estados Unidos y nos informó de esto, entonces es muy buena noticia (porque) todos los ganaderos, pero particularmente los del norte que se dedican a criar y después a exportar a Estados Unidos, ya van a poder recuperar esta exportación y eso ayuda a todas estas familias y en general a la economía de todo el país”, celebró Sheinbaum.



FGR no investiga cena de FIFA en Castillo de Chapultepec, dice Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la Fiscalía General de la República haya abierto una investigación por la cena que la FIFA ofreció en el Castillo de Chapultepec previo al inicio del Mundial 2026.

Subrayó que la indagatoria se está haciendo como resultado a denuncias hechas por particulares.

“Es una denuncia que puso un profesor del INAH, un trabajador del INAH, y lo está analizando, pero no es que la Fiscalía haya abierto una investigación. En esa parte no sale bien en El Universal, es una denuncia de un privado que puso en la Fiscalía y ellos analizarán si es que hay algún tema”, explicó Sheinbaum.

Este sábado, El Universal publicó que la FGR abrió una indagatoria por el uso particular que se le dio al Castillo de Chapultepec.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información ingresada por el diario para conocer los testigos del pago de más de 1 millón de pesos por rentar el Castillo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia argumentó que dicho documento forma parte de una indagatoria en curso de la Fiscalía General de la República, por lo que su difusión podría afectar el debido proceso.

Tras darse a conocer videos y fotografías de la cena que ofreció la FIFA en el Castillo de Chapultepec, el INAH informó que el evento organizado el pasado 10 de junio se realizó conforme a la normatividad vigente, tuvo un costo superior a un millón de pesos cubierto por la organización internacional. Afirmó que el evento se desarrolló con medidas destinadas a garantizar la conservación del inmueble histórico.