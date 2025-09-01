Sheinbaum anuncia obras en Sinaloa: una carretera y distribuidores viales

Durante su Primer Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 1 de septiembre la conclusión de obras iniciadas en el periodo de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, entre ellas una carretera y distribuidores viales en Sinaloa.

Por ejemplo, citó el tramo Escárcega–Chetumal del Tren Maya, así como Centros de Atención a Visitantes en Zonas Arqueológicas. Además de todos los hoteles del Tren Maya.

“Y también las carreteras Real del Monte–Huasca, Mitla–Tehuantepec, Las Varas–Puerto Vallarta. Para diciembre estarán terminados el puente Nichupté, en Cancún, Quintana Roo; el puente Rizo de Oro, en Chiapas; la carretera San Ignacio–Tayoltita, en la frontera Sinaloa–Durango; y el viaducto elevado de Tijuana”, indicó la Presidenta.

“Iniciamos también la ampliación y modernización de seis proyectos carreteros estratégicos y damos continuidad a tres del sexenio anterior: Cuautla–Tlapa; Tamazunchale–Huejutla; Bavispe–Nuevo Casas Grandes; Toluca–Zihuatanejo; Macuspana–Escárcega; Circuito Tierra y Libertad, en Morelos; Salina Cruz–Zihuatanejo; Guaymas–Chihuahua; y, Tepic–Compostela”, detalló.

“Ya se construyen 11 de 21 distribuidores viales y puentes para mejorar la movilidad en las principales ciudades de Baja California Sur, Colima, Nayarit, Morelos, Estado de México, Veracruz, Tlaxcala y Sinaloa. Además, prácticamente estamos rehaciendo nuevamente 68 puentes vehiculares en Guerrero dañados durante el huracán John”, dijo Sheinbaum Pardo.

“Como parte del Plan Lázaro Cárdenas del Río estamos rehabilitando y ampliando 820 kilómetros de caminos en la zona mixteca, amuzga, nahua y tlapaneca de las montañas de Oaxaca y de Guerrero. Asimismo, otorgamos recursos para 500 kilómetros de caminos artesanales en el marco de los Planes de Justicia de comunidades y pueblos indígenas en 11 estados del país”, comentó la Presidenta.

“Estamos dando mantenimiento a 30 mil 476 kilómetros de carreteras federales, para lo cual adquirimos 20 trenes de pavimentación. También impulsamos, bajo esquemas de inversión mixta, siete proyectos carreteros estratégicos: Córdoba–Orizaba, Puente Internacional Laredo, Nueva Italia–Lázaro Cárdenas, Ensenada–Tijuana, Las Varas–San Blas, Tepic–Compostela y el Corredor del Golfo de México, en Tamaulipas, así como la terminación de los aeropuertos de Tepic y Puerto Escondido”, abundó.

Además, dijo, se desarrollan ocho proyectos carreteros con inversión privada, y obras de ampliación en 36 aeropuertos concesionados.

Expuso que también dio inicio la remodelación integral del Aeropuerto Internacional ‘Benito Juárez’ de la Ciudad de México, a cargo de la Secretaría de Marina.

La inversión comprometida en estas obras, añadió, alcanza 121 mil 540 millones de pesos.