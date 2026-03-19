Sheinbaum anuncia pago digital obligatorio en gasolinas y casetas de cobro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el 19 de marzo, ante los integrantes de la 89 Convención Bancaria, celebrada en Cancún, Quintana Roo, que este año será obligatorio el pago digital en gasolineras y casetas de cobro, como parte de la estrategia nacional para acelerar la digitalización del sistema financiero.

Explicó que la medida busca ampliar el uso de medios electrónicos de pago y reducir la circulación de efectivo en sectores clave de la economía.

“Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital”, declaró.

La Mandataria sostuvo que esta política forma parte de un proceso más amplio de digitalización orientado a facilitar las transacciones y fortalecer la inclusión financiera en el País.

“Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles, que nos permitan avanzar en la digitalización del País a través de muchos otros esquemas”, señaló.

En el mismo foro, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, afirmó que el sector trabaja de forma coordinada con las autoridades para extender la digitalización en gasolineras, transporte y carreteras.

Anunció que la banca eliminará de manera temporal la tasa de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras, con el propósito de incentivar el uso de medios electrónicos entre los consumidores.

“Los bancos proponemos eliminar de manera temporal la tasa de intercambio para pagos con tarjetas en gasolineras, buscando que este esfuerzo se traduzca en una reducción en las tasas de descuento a estos comercios”, dijo el directivo.

Romano precisó que la iniciativa busca también simplificar las plataformas de pago y reducir los costos operativos para los comercios participantes.

“Estas medidas nos van a permitir simplificar los pagos digitales e impulsar los sistemas CoDi y DiMo para hacerlos más eficientes y accesibles para millones de mexicanos”.

El presidente de la ABM indicó además que el sector bancario continuará con la estrategia trazada en coordinación con el Gobierno Federal para ampliar la digitalización en gasolineras, transporte público, carreteras y programas sociales.