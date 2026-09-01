Sheinbaum anuncia paquete fiscal 2027 con consolidación y bienestar

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció durante su Segundo Informe de Gobierno que el paquete fiscal y presupuestal para 2027 será presentado en los próximos días y estará orientado a avanzar en la consolidación fiscal sin sacrificar inversión, bienestar, salud y educación.

Sostuvo que su administración mantendrá finanzas públicas sólidas y estabilidad macroeconómica como ejes del proyecto que enviará al Congreso de la Unión.

“En unos días presentaremos el nuevo paquete fiscal y presupuestal para el 2027. Será un proyecto responsable que al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, afirmó.

Sheinbaum Pardo planteó que la recuperación de la rectoría del Estado no supone abandonar la disciplina fiscal ni condicionar el desarrollo del País al incremento del gasto público.

“Recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”, señaló.

El objetivo consiste, detalló, en contar con finanzas públicas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica y que, de forma simultánea, garanticen derechos, impulsen el desarrollo, distribuyan la riqueza y fortalezcan la soberanía energética.

En materia de ingresos, reportó que el Gobierno federal captó en 2025 un monto de 6 billones 46 mil millones de pesos, cifra que calificó como histórica y que superó en 487 mil millones de pesos lo recaudado en 2024.

Atribuyó el resultado a una recaudación que describió como eficiente y honesta, sin incremento de impuestos.

Respecto al ejercicio en curso, informó que al cierre de agosto de 2026 la recaudación acumulaba 149 mil millones de pesos adicionales frente al mismo periodo de 2025.

Sheinbaum Pardo precisó que esos recursos se canalizan a los programas de bienestar, así como a la construcción de escuelas, hospitales, vivienda, carreteras, obras de agua, trenes y a las tareas de seguridad.

La presentación del paquete económico definirá los criterios generales de política económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, documentos que deberán ser discutidos y aprobados por el Congreso de la Unión antes del cierre del periodo ordinario de sesiones.