Sheinbaum anuncia programa nacional de salud mental para adolescentes tras tiroteo en preparatoria de Michoacán

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la puesta en marcha de un programa nacional de salud mental para adolescentes, luego de que un estudiante de 15 años matara a dos maestras con un fusil de asalto AR-15 en la Preparatoria Anton Makarenko, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

La Mandataria calificó los hechos como un caso “muy doloroso en muchos sentidos” y señaló que la respuesta del Gobierno federal debía ir más allá de la sanción penal al responsable.

“Todo parece indicar que ellas eran las personas que estaba buscando”, declaró Sheinbaum Pardo en referencia a las víctimas, identificadas como María del Rosario, de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37 años.

Subrayó que el caso debía atenderse de manera integral con el propósito de que el episodio permaneciera como un hecho aislado y no se repitiera en el País.

Respecto al programa de salud mental anunciado, explicó que ya se desarrollaba en tercer grado de secundaria en algunos estados y que su Gobierno lo generalizaría a ese nivel educativo y lo extendería también a la educación media superior.

“Nosotros ya lo vamos a presentar, ya lo estamos trabajando, tenemos un programa de salud mental que ya estamos trabajando en tercero de secundaria en algunos lugares y ya lo vamos a hacer general y en educación media superior”, precisó.

Sheinbaum Pardo detalló que el programa contempla tres ejes: la capacitación de docentes, la contratación de personal especializado y la entrega de guías dirigidas a maestros, estudiantes y padres de familia para detectar situaciones de riesgo y atenderlas de inmediato con apoyo profesional.

También abrió la posibilidad de revisar el marco legal aplicable a menores de edad involucrados en este tipo de hechos, al señalar que el caso ameritaba debatir si procedía un juicio para menores.

También estableció un vínculo con un caso previo ocurrido en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, en Ciudad de México, en el que un joven mató a otro joven.

“Hay que ver si hay similitudes en este caso, por lo menos en la situación social y psicológica”, afirmó, al sugerir que ambos episodios podrían compartir factores de origen que el programa de salud mental buscaría atender.

El ataque ocurrió la mañana del 24 de marzo, cuando el adolescente irrumpió en el plantel con el fusil y disparó contra las dos docentes en la recepción de la institución.

El detenido, identificado como Osmar H., publicó horas antes del ataque videos en sus redes sociales en los que posaba con el arma larga.

La Guardia Civil y la Policía Municipal lo detuvieron dentro del plantel; al momento de la aprehensión portaba el fusil, un cargador y más de 40 cartuchos útiles.

Las autoridades investigan la procedencia del arma y el historial de actividad del alumno en foros de radicalización digital.