Sheinbaum anuncia que la Federación pagará obra hidráulica en Jalisco

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Gobierno federal aportará la totalidad de los recursos para una obra hidráulica en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, con una inversión estimada de entre 12 mil y 13 mil millones de pesos, con el fin de evitar que el Estado contraiga deuda.

“El Gobierno federal va a aportar los recursos”, afirmó.

Al preguntársele si la Federación cubriría la totalidad de la obra, respondió: “Toda”.

“Vamos a buscar cómo sacamos esos recursos para que no tenga que haber endeudamiento, que no tenga que haber ningún problema”, añadió.

Explicó que el Gobierno de Jalisco invierte alrededor de 7 mil 500 millones de pesos en una planta potabilizadora, mientras que el proyecto para el cual se busca financiamiento federal requiere entre 12 mil y 13 mil millones de pesos.

El proyecto beneficiaría a 2 millones de habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Sheinbaum Pardo informó que el 20 de octubre se reunió con Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, para revisar el asunto.

Señaló que los trabajos se realizarán en coordinación con el Gobierno estatal.

El anuncio se dio en medio de una serie de movilizaciones ciudadanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara por la calidad del agua que llega a los hogares, turbia y con malos olores.

Las protestas comenzaron el 5 de octubre en distintos puntos de Guadalajara y Zapopan.

El 6 de octubre, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció públicamente que la entidad atraviesa una crisis de agua.

El 11 de octubre, cientos de personas marcharon de la Glorieta de La Minerva hacia Casa Jalisco para exigir agua limpia.

Según un reporte del Gobierno de Jalisco, la jornada terminó con 39 personas detenidas, 28 policías heridos, dos de ellos de gravedad, y 31 civiles atendidos.

El 13 de octubre, Lemus Navarro reconoció que hubo uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas durante la movilización.

Una segunda marcha se realizó el 18 de octubre, del Parque Revolución a la Plaza de Armas, para exigir agua limpia y justicia por las detenciones de la protesta anterior.

La jornada derivó en disturbios en el centro histórico de Guadalajara, con incendios y destrozos en edificios públicos y comercios.

Sheinbaum Pardo indicó que el 22 de octubre sostendrá un encuentro con autoridades de Jalisco para revisar el costo del proyecto, precisar los recursos necesarios y definir cómo se financiará.