Sheinbaum anuncia reducción ‘histórica’ de homicidios dolosos en México, hasta de 40%

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este 8 de enero una reducción del 40 por ciento en los homicidios dolosos registrados entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, cifra que representa 34 homicidios diarios menos y constituye el nivel más bajo desde el año 2016.

Durante su conferencia matutina realizada en Morelos, Sheinbaum Pardo destacó que estos resultados son producto de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por su administración.

“De septiembre de 2024 a diciembre de 2025 los homicidios dolosos bajaron en 40 por ciento, con el cierre de diciembre de 2025. Esto significa 34 homicidios diarios menos y es el número más bajo desde 2016. Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados”, afirmó.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que el promedio diario de homicidios dolosos se redujo de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 52.4 en diciembre de 2025.

Según las cifras preliminares basadas en datos de las 32 fiscalías estatales, esta disminución del 40 por ciento representa la reducción más significativa registrada en una década.

México cerró el año 2025 con un total de 20 mil 674 homicidios dolosos, equivalente a un promedio de 56.6 casos diarios, según datos del SESNSP.

Esta cifra contrasta con los 26 mil 715 homicidios registrados durante 2024, lo que supone una diferencia de 6 mil 41 asesinatos menos.

Figueroa Franco subrayó que diciembre de 2025 registró mil 503 homicidios dolosos, consolidándose como el mes con la cifra más baja desde el año 2016.

“Los últimos 15 meses han presentado una tendencia sostenida a la baja. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y en diciembre de 2025 cerró con un promedio diario de 52.4”, precisó.

Explicó que la reducción se registró de manera consistente mes a mes desde septiembre de 2024.

El análisis comparativo con la última década revela que el año 2025 se perfila como el ejercicio con menores cifras de homicidio doloso en los últimos 10 años.

El informe del Gobierno federal señaló que siete entidades federativas concentraron el 50.5 por ciento del total de homicidios dolosos registrados entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025.

Guanajuato encabezó la lista con el 10.9 por ciento del total nacional, seguido de Chihuahua con 7.7 por ciento, Baja California con 7.3 por ciento, Sinaloa con 7.1 por ciento, Estado de México con 6.5 por ciento, Guerrero con 5.6 por ciento y Michoacán con 5.4 por ciento.

Pese a que estos estados concentraron la mayor incidencia, varios de ellos presentaron reducciones en sus promedios diarios.

Guanajuato registró una disminución del 62 por ciento respecto a febrero de 2025, Sinaloa redujo 43 por ciento en relación con junio de 2025 y el Estado de México presentó una baja del 54 por ciento comparado con septiembre de 2024.

Al comparar el periodo de 2024 con 2025, Figueroa Franco informó que 26 entidades federativas lograron disminuir su promedio diario de homicidios dolosos.

Zacatecas encabezó esta lista con una reducción del 71.1 por ciento, seguido de Chiapas con 58.6 por ciento y Quintana Roo con 56.8 por ciento.

Otras entidades con reducciones superiores al 50 por ciento incluyen a San Luis Potosí con 53.3 por ciento y Nuevo León con 52.7 por ciento.

En el caso de Zacatecas, la estrategia de seguridad implementada por el Gobernador David Monreal Ávila en coordinación con el Gobierno federal permitió que la entidad contabilizara 137 homicidios dolosos entre enero y noviembre de 2025, lo que representa el 0.6 por ciento del total nacional y lo ubica como el octavo estado con menor incidencia.

Sheinbaum Pardo atribuyó estos resultados a la coordinación estrecha entre las áreas de seguridad, justicia, procuración de justicia y los gobiernos de las entidades federativas.

Señaló que la Estrategia Nacional de Seguridad se sustenta en cuatro ejes fundamentales: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas.

Respecto a otros delitos de alto impacto, Figueroa Franco informó que entre 2018 y 2025 se registró una disminución del 47 por ciento en el promedio diario, al pasar de 636.6 casos diarios a 472.1.

El feminicidio presentó una reducción del 15.2 por ciento entre 2024 y 2025, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 22.6 por ciento y el secuestro se redujo en 58.4 por ciento.

Sin embargo, la extorsión se consolidó como el único delito de alto impacto que no disminuyó, al registrar un aumento del 2.3 por ciento entre 2024 y 2025.

En respuesta a este incremento, el Gobierno federal y los gobernadores firmaron en el Consejo Nacional de Seguridad Pública un Acuerdo Nacional contra la Extorsión, que establece que este delito pasará a tener carácter federal y será investigado directamente por la Fiscalía General de la República, además de perseguirse de oficio.