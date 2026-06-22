Sheinbaum anuncia reunión trilateral del T-MEC para el 1 de julio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 1 de julio se realizará una reunión virtual entre México, Estados Unidos y Canadá para continuar con las negociaciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, tras la conclusión de la segunda ronda de revisión del acuerdo comercial.

Informó que el encuentro reunirá a los secretarios de economía o sus equivalentes en cada uno de los tres países, y aclaró que entre el 16 y el 20 de julio se llevará a cabo otra reunión presencial en México para continuar con las conversaciones.

Sheinbaum Pardo señaló que las negociaciones actualmente se desarrollan de forma bilateral, luego de que Estados Unidos así lo decidiera.

Precisó que el Gobierno de México ha insistido en retomar el formato tripartita, pero que la administración estadounidense sostiene pláticas por separado con México y con Canadá. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, participó en la más reciente ronda de conversaciones en Washington.

“Fue una muy buena reunión, la que tuvo (Ebrard) en Estados Unidos, en Washington, y vamos avanzando”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Subrayó que, de conformidad con lo acordado por las partes, a principios de julio debe emitirse una comunicación sobre la continuidad del tratado, que podría derivar en una próxima revisión en 16 años, en 10 años o en revisiones más periódicas.

Ante la pregunta de un periodista canadiense sobre la posibilidad de excluir a Canadá del T-MEC, Sheinbaum Pardo respondió que no lo considera viable, dado que el tratado fue aprobado como ley por los congresos de los tres países.

“Si algo muy profundo tuviera que cambiar, pues tendría que pasar por los congresos, y no creemos que esa sea ni la posición de Canadá, ni la posición de Estados Unidos, ni nuestra posición”, declaró.

Atribuyó las tensiones actuales en las negociaciones a la visión proteccionista de la administración del Presidente Donald Trump, que ha impuesto aranceles principalmente a vehículos, acero y aluminio.

No obstante, destacó que mantener el acuerdo comercial de América del Norte resulta conveniente para los tres países frente a la competencia de China y otras regiones del mundo, postura que también defienden las empresas estadounidenses, mexicanas y canadienses.

Respecto a la relación bilateral con Canadá, destacó que los dos países han fortalecido sus vínculos comerciales y que empresarios canadienses realizarán una inversión de relevancia en el puerto de Altamira, en Tamaulipas, la cual impulsará el comercio marítimo entre ambas naciones.

“Estamos fortaleciendo la relación entre México y Canadá y además, pues evidentemente ambos países queremos que se mantenga el tratado comercial”, sostuvo.