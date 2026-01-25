Sheinbaum anuncia un billón de pesos para programas sociales en 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó este sábado que su gobierno destinará del presupuesto federal un billón de pesos para programas sociales durante 2026, durante un evento de entrega simbólica de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar en Reynosa, Tamaulipas.

“Este año, fíjense bien, vamos a destinar del presupuesto un billón de pesos para la gente. Un billón son un millón de millones de pesos, un 1 con 12 ceros de pesos. Eso es lo que le estamos regresando al pueblo de México”, dijo el sábado en su discurso ante beneficiarias.

En 2025, el primer año del gobierno de Sheinbaum, se etiquetaron poco más de 836 mil millones de pesos para estos programas, y se incorporaron nuevos beneficiarios, incluyendo la Beca Rita Cetina, que otorga mil 900 pesos bimestrales a estudiantes de primaria, con alrededor de 8.2 millones de beneficiarios.

Entre 2018 y 2024, los programas del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador habían destinado 2.7 billones de pesos a 28 millones de personas, según datos oficiales.

Durante el evento de este sábado, la Presidenta explicó los programas que recibirán recursos en 2026. Destacó la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, y aseguró que al cumplir 65 años pasarán automáticamente a la Pensión para Adultos Mayores.

”Dijimos que llegamos todas y es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión mujeres bienestar. Y a los 64, perdón, a los 65, pase a automático a la pensión para adulto mayor. Ya no tienen que hacer su trámite. A los 65 años ya les llega el doble de la pensión, pensión para adulto mayor”, subrayó.

Además, anunció la ampliación de otros programas sociales, incluyendo becas para estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, así como el programa Salud Casa por Casa, que envía profesionales de la salud a los hogares de adultos mayores para prevenir y atender enfermedades como diabetes e hipertensión.



Sheinbaum defiende autonomía de México ante Estados Unidos

En un evento previo también llevado a cabo en Reynosa para la entrega de vivienda, la Presidenta Sheinbaum destacó la importancia de la soberanía y la independencia de México en su relación con Estados Unidos.

Subrayó que, aunque el gobierno mexicano negocia y trabaja con los vecinos del norte, “nunca nos subordinamos”, reforzando la idea de que las decisiones del País se toman en función del bienestar y la justicia social para los mexicanos.

Sheinbaum señaló que esta postura cobra especial relevancia en la frontera, donde se combina la cercanía geográfica con la necesidad de mantener la autonomía del País.

“Aquí, en esta frontera, es todavía más simbólico decirlo. México siempre va a ser un país libre, independiente y soberano”.

La Mandataria enfatizó que la cooperación con Estados Unidos debe darse desde el respeto mutuo, sin que ello comprometa la capacidad de México de decidir en favor de su pueblo.