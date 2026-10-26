Sheinbaum anunciará proyecto integral de agua para Guadalajara; evitará deuda de $54 mil millones

Luego de semanas de protestas por la mala calidad del agua en las que se investigaron presuntos abusos policiales contra los manifestantes, la Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el miércoles se presentará el proyecto integral de agua para la zona metropolitana de Guadalajara que contará con inversión del Gobierno federal con lo que se evitará una deuda de 54 mil millones de pesos para el Gobierno de Jalisco.

La Presidenta Sheinbaum anunció que este miércoles asistirá a la conferencia matutina el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para anunciar el proyecto que tiene por objetivo mejorar el abasto y calidad del agua de Guadalajara.

“Estamos evitando una deuda de 54 mil millones de pesos al Estado de Jalisco con la inversión del Gobierno de México. Mañana voy a hacer la revisión del proyecto, ya quedó mucho más claro que hará el gobierno del estado y el federal para garantizar agua limpia y en cantidad suficiente para la zona metropolitana de Guadalajara“, indicó.



Gobierno federal atiende crisis de agua en Guadalajara

La semana pasada la Presidenta Sheinbaum anunció la inversión del Gobierno federal en una planta potabilizadora con la cual se buscaba atender la crisis del agua en la zona metropolitana de Guadalajara; no obstante, en ese momento comentó que aún trabajaba con el Gobierno estatal y Conagua para revisar los detalles del proyecto.

“El Gobierno federal va a aportar los recursos, todo. El Gobierno de Jalisco está invirtiendo en una planta potabilizadora de alrededor de 7 mil 500 millones de pesos. Y de acuerdo con lo que me informa Efraín (director general de Conagua), son alrededor de 12 mil millones, 13 mil millones”, apuntó en la conferencia matutina del 21 de octubre.

En aquella ocasión, la Presidenta Claudia Sheinbaum comentó que se estaba buscando la manera de obtener recursos para la planta sin generar endeudamiento para el Estado.



Protestas por mala calidad de agua en Guadalajara

En las últimas semanas se han realizado protestas en Guadalajara para exigir agua limpia en la zona metropolitana de esa ciudad; habitantes denunciaron mal olor y coloración marrón en el líquido.

Los vecinos han atribuido los problemas a que las tuberías son viejas y al sistema del tratamiento del agua.

Ante esta problemática se convocó a una protesta el 11 de octubre; la cual, aunque inició de forma pacífica para exigir mejor calidad de agua, cerca de Casa Jalisco se registraron enfrentamientos entre policías y manifestantes.

En esa zona, policías utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión para dispersar a las personas. También se documentaron detenciones y agresiones contra manifestantes y periodistas que cubrían la protesta.



Intereses políticos detrás de protestas en Guadalajara, advierte Lemus

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, atribuyó los enfrentamientos registrados durante las movilizaciones por la calidad del agua a un presunto “grupo de choque” que, según su versión, provocó los actos de violencia; pidió investigar tanto las agresiones como los posibles abusos policiales.

El domingo 18 de octubre se realizó una segunda movilización por el derecho al agua limpia en la que también se registraron agresiones; aunque los asistentes protestaron de manera pacífica, se identificaron a grupos que arrojaron petardos y lanzaron bombas molotov a las puertas del Palacio Legislativo y de Justicia estatales. El gobierno estatal informó la detención de 10 personas relacionados con estos actos.

Lemus atribuyó los actos de violencia registrados durante esta segunda manifestación en Guadalajara a “grupos de provocadores” que, aseguró, buscaban generar caos y desestabilización con intereses políticos, por lo que llamó a la población a cerrar filas y evitar que la confrontación afecte al estado.