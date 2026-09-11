Sheinbaum anunció la elaboración de un libro de matemáticas tras revés en PISA

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que el Gobierno federal reforzará el aprendizaje de matemáticas y lectoescritura mediante materiales educativos específicos, restricciones al uso de teléfonos celulares y actividades de lectura en las escuelas, luego de los resultados obtenidos por México en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA).

Sheinbaum Pardo reconoció que el País necesita mejorar el aprendizaje de matemáticas y señaló que en 2027 se utilizará un libro de texto especial para esa materia, elaborado con maestras, maestros y especialistas del Instituto Politécnico Nacional.

“Ahora, que hay que avanzar en matemáticas, pues hay que avanzar en matemáticas. Ahora vamos a tener un libro de texto especial el próximo año para el aprendizaje de las matemáticas, para ayuda a los profesores y a los estudiantes”, afirmó.

Indicó que también se editará un libro de apoyo a la lectoescritura, integrado con poemas, cuentos cortos y otros textos destinados a fortalecer la lectura entre niñas y niños.

Añadió que se realizarán actividades de lectura en los planteles, incluso con participación de servidores públicos, y defendió la necesidad de recuperar el uso de libros, papel y escritura.

La Presidenta atribuyó parte de los problemas de comprensión lectora al uso excesivo de plataformas digitales y ubicó la restricción de celulares en educación básica como una de las medidas adoptadas para enfrentarlos.

“Los jóvenes, las niñas y los niños dejaron de leer y de comprender lo que leen por el uso excesivo de las plataformas digitales, que es algo que tomamos y una medida en el país que está por ser ratificada, pero fue ratificada por la mayoría de los maestros de México, de que, por ejemplo, no se usan los celulares en la educación básica”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo volvió a cuestionar las pruebas estandarizadas y sostuvo que no deberían aplicarse los mismos instrumentos para evaluar realidades educativas distintas.

“Tú no puedes evaluar igual la educación en Chiapas que Nuevo León, es decir, con los mismos instrumentos, aunque pareciera que sí, pero no necesariamente, porque Nuevo León la población indígena es menor en porcentaje que la población indígena en Chiapas”, argumentó.

Aseguró que sus críticas respecto a PISA responden a diferencias pedagógicas y no a una posición política, y afirmó que los resultados de una prueba de matemáticas no reflejan por sí solos la calidad del sistema educativo.

Según los resultados de la evaluación, apenas tres de cada 10 estudiantes mexicanos alcanzaron las habilidades mínimas en matemáticas, el indicador que el Gobierno federal buscará atender con los nuevos materiales anunciados.